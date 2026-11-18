Iluuisutamise GP-sari jätkub sel nädalal Helsingis ja kui algselt pidid seal kaasa tegema ka neutraalse lipu all võistlevad venelased, siis vastavalt Soome uuendatud reeglitele ei lubata neid riiki ja seega ei pääse nad ka võistlema.

Soome rangem viisapoliitika hakkas kehtima selle nädala esmaspäevast. Nüüd väljastatakse viisasid vaid sellisteks tööreisideks, mis on Soome jaoks hädavajalikud. Viimati 2023. aastal uuendatud otsuse juures leitakse, et Venemaa kodanike mittehädavajalik reisimine Soome või Soome kaudu mujale Schengeni alale kahjustab riigi rahvusvahelisi suhteid. Varem said elukutselised sportlased kasutada erandit, mis võimaldab väljastada viisa alla 90 päeva kestvaks tööreisiks, nüüdne otsus aga seda enam nii kergelt ei luba.

Venemaa uisuliit avaldas teisipäeval, et hoolimata nende apellatsioonist ei saa Venemaa uisutajad Soome võistlema minna. Venelaste teatel vastas rahvusvaheline uisuliit (ISU) neile: "Soome karmistas enda piiranguid Venemaa kodanikele. Soome ametivõimudelt saadud info kohaselt ei vasta Venemaa sportlased, nende seas ka need, kes võistlevad neutraalse lipu all, riiki lubamise tingimustele. See kehtib ka nende Venemaa sportlaste kohta, kellel on Schengeni viisa."

Algselt pidi Soome GP-etapil neutraalse lipu all võistlema seitse venelast: meeste üksiksõidus Jevgeni Semenenko ning paarissõidus Aleksandra Boikova – Dmitri Kozlovski, Jekaterina Tšikmarjova – Matvei Jantšenkov ning Anastassia Mišina – Aleksandr Galliamov. Neist Mišina ja Galliamov võitsid kuu alguses Hiina GP-etapi, Boikova ja Kozlovski said hooaja avaetapil Prantsusmaal teise koha ning Semenenko oli Hiina etapil kolmas ehk kõik nad võidelnuks koha eest GP-finaaletapil.

Meeste üksiksõidus pääseb Semenenko asemel võistlema 19-aastase Iisraeli uisutaja Tamir Kupermani, kes jõudis eelmisel nädalal USA-etapil pjedestaalile. Paarissõidus said venelaste asemel peale ameeriklased Audrey Shin ja Spencer Akira Howe ning teine USA paar Katie McBeth – Balazs Nagy ja Prantsusmaa duo Megan Wessenberg – Denys Strekalin.

Soome GP-etapp peetakse 20. ja 21. novembril, Eestit esindab Helsingis kolm sportlast: naiste üksiksõidus Niina Petrõkina ning meeste üksiksõidus Mihhail Selevko ja Arlet Levandi.

Kevadel võõrustab Soome ka iluuisutamise maailmameistrivõistlusi ning kuigi fännid on valjuhäälselt nõudnud MM-i Tamperest äraviimist, kui venelasi võistlema ei lubata, pole Soome uisuliidu tegevjuhi Sala Mäkelä sõnul sellest ISU-ga juttu olnud. "Kui see [viisareeglite karmistamise] uudis tuli, tahtis ISU rohkem teada, mida see tähendab. Võtsime ametivõimudega ühendust ja palusime neilt ISU jaoks selgitust, mida see meie võistluste jaoks tähendab," selgitas Mäkelä Soome rahvusringhäälingule. "Praeguse seisuga pole me saanud rahvusvaheliselt alaliidult mingit indikatsiooni selle kohta, et MM võidaks mujale viia."

Kolmapäeval teatas ka Tšehhi siseminister, et nad ei luba Venemaa sportlasi riiki. Tšehhi võõrustab jaanuaris kuni 18-aastaste neidude jäähoki maailmameistrivõistlusi.