Tiafoe kaotas kohe oma servigeimi, aga suutis avaseti keskel tagasi murda. Kiires lõppmängus jäi ta 4:6 taha, aga kaitses kaks sett-palli ja lõpetas nelja punktiga järjest.

Teises setis oli ameeriklase üleolek ilmne: ta murdis kõik kolm vastase pallingut ja loovutas oma servigeimides kokku vaid kaks punkti, võites seti täpselt poole tunniga.

See tulemus aitas kaks võitu võtnud Carlos Alcarazil esimesena kindlustada koha poolfinaalis. Daniil Medvedevil ja Tiafoel on nüüd üks võit ja üks kaotus ning Cobollil kaks kaotust.

Lendli alagrupi viimases voorus lähevad vastamisi Alcaraz - Cobolli ja teist edasipääsejat selgitavad Medvedev - Tiafoe.