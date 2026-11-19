Viljandi oli kodus parem HC Viimsi/Alexela võistkonnast 32:25 (19:6). Juba esimesel poolajal kindlalt ohjad haaranud ja kohtumise võidukasse finišisse tüürinud Viljandi kaks viskas kümme väravat Johannes Pertelson, seitse tabamust lisas Ott Varik. Viimsi paremad olid kuuega Jasper Arnover ja Karl Sebastian Aamer.

"Esimese poolajaga võib rahule jääda, kui lased endale visata ainult kuus väravat, siis ei ole midagi nuriseda," rääkis võitjate poolelt Varik. "Teine poolaeg vajab aga korrigeerimist. Proovisime pingi pealt mehi sisse panna ja eks see mõjutas mängupilti. Edasi tuleb paremaks minna."

HC Viimsi/Alexela mängija Georg Gustav Kont tõdes kohtumise järel, et avapoolaeg ebaõnnestus täielikult. "Esimene poolaeg oli väga halb. Olime kaitses ja rünnakul pehmed ning mängisime nõrgalt – me ei saanud mitte midagi tehtud," sõnas Kont. "Teiseks poolajaks tegime korrektuurid ning olime igatipidi palju agressiivsemad ja otsustavamad."

SK Tapa sai võõrsil jagu Tallinna Mistrast 29:23 (15:13). Suurem osa mängust möödus üsna tasavägiselt, aga teise poolaja keskel asusid külalised vähehaaval vahet suurendama. Vahepeal juhiti lausa üheksa tabamusega ja lõpuks saavutati turvaline võit. Marcus Rättel tõi võitjatele seitse ja Henri Markus Takkis kuus väravat. Mistra eest viskasid kuus tabamust Arno Vare ja Alvar Soikka.

Meistriliiga ainuliider on kuue võidu ja tosina punktiga Põlva Serviti. Sealt edasi läheb aga tihedamaks: Mistral ja Viljandil on neli võitu ja kolm kaotust, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper võistkonnal kolm võitu ja kolm kaotust ning Tapal kolm võitu ja neli kaotust. Viimsi on kaotanud kõik kuus senist mängu.

Meistriliiga mängudega jätkatakse järgmise nädala kolmapäeval: vastamisi asuvad HC Viimsi/Alexela - SK Tapa, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - Viljandi HC/Leonhard Weiss ja Tallinna Mistra - Põlva Serviti.