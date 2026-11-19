Viljandi Metall jätkas naiste võrkpalli meistriliigas võidukalt, alistades võõrsil Viimsi/Tallinna Ülikooli. Viljandlannad ei ole tänavu kaotanud ühtegi meistriliiga kohtumist.

Viimsi kooli spordisaalis peetud kohtumises võttis Viljandi Metall kindla 3:0 (25:21, 25:17, 25:11) võidu. Avageimis suutsid võõrustajad veel külalistega sammu pidada, kuid Viljandi naiskond haaras 16:10 eduseisu ja võitis geimi 25:21. Teises geimis pääsesid viljandlannad 22:15 juhtima ja vormistasid 25:17 geimivõidu. Kolmandas geimis kasvas külaliste ülekaal veelgi, kui seisult 17:6 liiguti kindla 25:11 võiduni, vahendab Volley.ee.

Viljandi naiskonna suurima punktisaagi kogus 15 punktiga (+12) Liisbet Pill, kes näitas suurepärast 83-protsendilist rünnakuefektiivsust, realiseerides kümme rünnakut. Lisaks lõi ta neli serviässa. Kelly Metsamärt lisas 14 punkti ja Erle Püvi 13 punkti. Viimsi/Tallinna Ülikooli edukaim oli üheksa punktiga Helene-Lisette Jürilo, kes realiseeris 53 protsenti rünnakutest.

Viljandi naiskond oli vastasest selgelt üle nii rünnakul kui ka servil. Võitjate rünnakuefektiivsus oli 45 ja kaotajatel 24 protsenti. Serviässasid lõi Viljandi naiskond 11 ja koduvõistkond kolm. Eriti võimsalt tegutsesid viljandlannad teises geimis, kus teeniti seitse serviässa.

Viimsi/Tallinna Ülikooli peatreener Sten Esna sõnul oli viljandlannadel vajalikul hetkel varuks lisakäik. "Iga meistriliiga mäng on mängijate arengus äärmiselt oluline ja kasvatab iseloomu. Esimeses kahes geimis suutsime kokkulepitud asju Viljandi vastu edukalt rakendada ja püsisime mängus," lausus ta.

"Meil olid omad võimalused, siiski oli otsustavamatel hetkedel Viljandil kogenenumate mängijate toel lisakäik varuks. Tüdrukud on teinud hooaja alguse esitustega võrreldes suure sammu edasi ja suhtumine trennis on väga heal tasemel. Jätkame tööd, et parandada servi, servi vastuvõttu ja oma rünnakulahendusi."

Kolmanda järjestikuse võiduga kasvatas Viljandi Metall oma põhiturniiri punktisumma üheksani, tõustes tabeli tippu. Teisel kohal paikneb kuue punktiga TalTech/Nordaid, kes on võitnud mõlemad senised kohtumised geimigi loovutamata. Kolmas on samuti kuue punktiga tiitlikaitsja Rae Spordikool/Viaston, kellel on kolmest mängust kirjas kaks võitu. Neljandal kohal asub kolme punktiga Tartu Ülikool/Bigbank.

27. novembril kell 19.30 toimub Võru spordihallis Lõuna-Eesti võistkondade vastasseis, kui Barrus/Võru Võrkpalliklubi läheb vastamisi Tartu Ülikool/Bigbankiga. Viiendal tabelireal paikneval Võru esindusel on senisest kahest kohtumisest kirjas üks võit ja üks kaotus ning kaks punkti.