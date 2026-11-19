Tennise meeste maailma esireket Alexander Zverev peab taas kohut käima. Uues süüdistuses väidetakse, et ta on esitanud ebatäpset teavet oma eelmise, koduvägivalla süüdistustega seotud kohtumenetluse tulemuse kohta.

Tema endine elukaaslane Brenda Patea nõuab kahjutasu ja kohtumäärust, mis keelaks Zverevil tulevikus sarnaste väidete esitamise.

2023. aasta oktoobris määrati Zverevile karistusotsus kehavigastuse tekitamise eest Pateale, kellega tal on ühine tütar. Sakslane vaidlustas otsuse, olles süüdistusi algusest peale eitanud. 2024. aasta juunis algas Berliinis avalik kohtuprotsess, kuid kohus lõpetas menetluse.

"See otsus ei ole süüdimõistev ega õigeksmõistev kohtuotsus, see ei võta seisukohta süü või süütuse küsimuses," selgitas kohus BBC-le. "Üks otsustav tegur oli tunnistaja soov kohtuprotsess lõpetada. Kostja nõustus menetluse lõpetamisega."

Kohus märkis, et Zverev ja Patea on sõlminud eraldi kokkuleppe. Septembris kirjutas veebilehekülg Bounces, et naise advokaadid esitasid Berliinis tsiviilhagi. See puudutab intervjuud, mille Zverev andis juunis Prantsusmaa ajalehele L'Equipe, päev pärast oma esimest suure slämmi tiitlivõitu.

Hagi kohaselt kirjutas L'Equipe, et Zverev olevat öelnud: "Minu süütus on tõestatud." Hagis nõutakse, et Zverevil keelataks sellise väite kordamine – vastasel juhul ähvardab teda kuni 250 000 euro suurune trahv. Samuti nõutakse kahjutasu nende avalduste tõttu Pateale tekkinud kahju eest.

"Teda ei tunnistatud süüdi, kuid teda ei mõistetud ka õigeks. Nad sõlmisid kokkuleppe, milles Zverev kohustus sellest juhtumist enam mitte rääkima," ütles Patea advokaat Michael Scheele BBC-le. "Selle asemel on ta väitnud, et on tõestatud, et ta ei ole süüdi. See on lihtsalt vale."

"Patea ei soovi, et see korduks. Kuna ta on sisulooja, süüdistati teda soovis juhtumist raha teenida, mis ei vasta tõele. Kui see oleks nii olnud, oleks ta selles [algses] kokkuleppes nõudnud hüvitist. Ta tegi makse tütre heaks, kuid mitte naise heaks. Naine ei saanud mingit raha."

Zverevit esindab Berliini advokaadibüroo Schertz Bergmann, kes teatas, et Zverev esitab vastuhagi. "Kui talle omistatud avaldus tehti tõepoolest väidetaval kujul, peame seda lubatavaks arvamuse avaldamiseks, mida kaitseb Saksamaa põhiseaduse (põhiseadusliku seaduse) viienda paragrahvi esimene lõige," vastas Schertz Bergmanni büroo.

"Meie klient väljendas vaid oma isiklikku veendumust, et ta on teinud kõik endast oleneva, et lükata ümber talle esitatud süüdistused, ning leiab, et kriminaalmenetluse tulemus on kinnitanud tema süütust. Tal on täielik õigus seda seisukohta omada ja väljendada."

"Kriminaalmenetlus lõpetati ilma süü tuvastamiseta ja süütuse presumptsioon jääb puutumatuks," jätkas Zverevi esindaja avalduses.

Berliinis 2024. aasta juunis sõlmitud kohtuväline kokkulepe sündis päeval, mil Zverev jõudis esimest korda Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste finaali. Järgnenud pressikonverentsil küsis BBC Sport temalt, kas tal on kahju, et tal jäi kasutamata võimalus oma nimi täielikult puhtaks pesta."

"Just seda asja lõpetamine tähendabki. See tähendab süütust," vastas Zverev toona. "Asja ei lõpetataks, kui sa oleksid süüdi. Ma ei tea, milliseid tõlkeid teie kasutate, kuid just seda see tähendab. Tehtud. Liigume edasi. Ma ei taha enam kunagi kuulda ühtegi küsimust sellel teemal. See kehtib kõigile."