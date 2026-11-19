Maratoni naiste olümpiavõitja ja maailmameister Peres Jepchirchir teenis veredopingu kasutamise eest kolme aasta pikkuse võistluskeelu. Kergejõustikus puhtuse eest vastutav organisatsioon AIU lisas, et sportlane tunnistas dopinguvastaste reeglite rikkumist.

See on järjekordne juhtum pikas nimekirjas, mis hõlmab Keenia sportlaste dopinguga seotud võistluskeelde. Alates AIU loomisest 2017. aastal on sanktsioonide alla sattunud juba üle 140 Keenia sportlase.

AIU teatel olid rikkumised seotud "keelatud aine või selle metaboliitide või markerite leidumisega sportlase proovis" ja "keelatud aine või keelatud meetodi kasutamise või kasutamiskatsega sportlase poolt".

Jepchirchirile määrati eelmisel kuul ajutine võistluskeeld, kuna tema proovist – mis võeti enne augustis toimunud Sydney maratoni – leiti keelatud ainet EPO-t (erütropoetiini), mis suurendab punaste vereliblede tootmist. Keelatud aine olemasolu proovis tuvastati 17. septembril.

"Samal päeval antud intervjuus eitas sportlane EPO kasutamist ja väitis, et ei tea, kuidas keelatud aine tema proovi sattus," lisas AIU. "Vaatamata intervjuus antud selgitustele allkirjastas endine poolmaratoni maailmarekordi omanik hiljem dokumendi, milles tunnistas dopinguvastaste reeglite rikkumist ja nõustus tagajärgedega."

Dokumendis avaldatu põhjal nõustus ta kõigi oma võistlustulemuste tühistamisega alates 17. juulist 2026, sealhulgas võidust Sydney maratonil. Varasemalt on Jepchirchir tulnud olümpiavõitjaks (2021), maailmameistriks (2025) ning võitnud suuri maratone New Yorgis (2021), Bostonis (2022) ja Londonis (2024).

Lisaks Jepchirchiri võistluskeelule teatas AIU ka teiste Keenia pikamaajooksjate Veronica Loleo ja Ronald Koriri karistamisest, määrates neile vastavalt kolme- ja kuueaastase võistluskeelu.

Eelmisel aastal määrati Keenia naiste maratoni maailmarekordi omanikule Ruth Chepngetichile kolmeaastane võistluskeeld, kuna ta tunnistas dopinguvastaste reeglite rikkumist, mis oli seotud keelatud diureetikumi hüdroklorotiasiidiga (HCTZ). Tema maailmarekord 2:09.56 jäi siiski kehtima, kuna see püstitati enne positiivse dopinguproovi andmist.

"Keenia ametivõimud on viimase viie aasta jooksul dopinguvastases võitluses teinud suuri edusamme, kuid need juhtumid näitavad, et pikk tee on veel käia," sõnas AIU tegevjuht Brett Clothier oma avalduses.

"Keenia valitsus on olukorrast teadlik ning on võtnud kohustuse tugevdada veelgi Keenia dopinguvastast agentuuri ja astuda samme, et võidelda riigisiseselt dopingut soodustavate kuritegelike võrgustikega. Arutame lähikuudel Keenia valitsusega nende kohustuste täpsemat sisu."