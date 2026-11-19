Korvpalliliigas NBA alistus liidermeeskond Los Angeles Lakers kolmapäeval kodus Utah Jazzile 97:109 (34:29, 20:27, 22:22, 21:31) ja sai 13 võidu kõrvale kolmanda kaotuse. Seejuures Utah' bilanss on vastupidine: kolm võitu ja 13 kaotust.

Keyonte George vedas Utah Jazzi vägesid 30 punkti ja kümne resultatiivse sööduga, Ace Bailey viskas 19 punkti ja Mo Bamba aitas 16 lauapalliga. LA Lakersi täht Luka Doncic viskas 29 punkti, jagas seitse tulemuslikku söötu, aga tegi ka koguni üheksa pallikaotust.

LA Lakersiga samale võiduprotsendile kerkis Philadelphia 76ers, kes sai võõrsil jagu Orlando Magicust 121:116 (27:40, 37:29, 28:28, 29:19). Joel Embiid viskas võitjate kasuks 26 punkti ja jagas seitse resultatiivset söötu. Orlando ridades panustas Franz Wagner 27 punkti ja 11 tulemusliku sööduga.

Hooaja esimese kodukaotuse sai Oklahoma City Thunder, kes jäi alla Atlanta Hawksile 112:117 (29:31, 22:33, 32:19, 29:34). Shai Gilgeous-Alexander viskas küll 34 punkti ja Isaiah Hartenstein haaras 17 lauapalli, aga võitjate poolelt vastas kolmikduubliga Jalen Johnson: 16 punkti, 12 lauapalli, 11 resultatiivset söötu.

Sacramento Kings on kaotanud aga kõik üheksa senist kodumängu. Kolmapäeval tuli tunnistada ka Phoenix Sunsi 128:107 (36:31, 29:29, 34:24, 29:23) paremust. Dillon Brooks ja Devin Booker tõid võitjatele 29 punkti, Sacramento resultatiivseim oli 36 silmaga Darius Acuff juunior.

Tulemused: Cleveland - Memphis 121:124, Indiana - Houston 104:119, Miami - Milwaukee 137:130, Orlando - Philadelphia 116:121, Brooklyn - Chicago 107:137, Toronto - Washington 99:103, New Orleans - Detroit 109:122, Oklahoma City - Atlanta 112:117, Dallas - Golden State 116:94, Denver - Boston 105:101, LA Lakers - Utah 97:109, Sacramento - Phoenix 107:128.