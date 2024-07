OM-ilt eemale jäänud Zaitsev karjääri ei lõpeta: see on nagu hasartmäng

Kohtla-Järvel on käimas lühirajaujumise Eesti meistrivõistlused. Olümpiaks valmistuvad Eneli Jefimova ja Kregor Zirk jätavad meistrivõistlused vahele, Ida-Virumaal on võistlustules aga trio, kel seekord olümpialootus ei täitunud.

Daniel Zaitsev tõi täna Garandi spordiklubi 4x100 meetri kombineeritud teateujumises Eesti rekordiga finišisse. 26-aastane Zaitsev oli üks neist Eesti ujujatest, kes treenis eesmärgiga pääseda olümpiale. Unistus aga ei täitunud.

"Minu kõige suurem probleem on mentaalne pool, pigem sinna see jäi. Kuigi füüsiliselt oli korras ja ettevalmistus oli hästi läbitud," rääkis Zaitsev ERR-ile.

Ujumispükse lõplikult varna ta veel riputada ei kavatse. "See on nagu hasartmäng. Minu jaoks on oluline leida endast maksimum. Ja muidugi on üks unistustest kunagi tiitlivõistluste medal võtta," lisas ta.

Ralf Tribuntsov naasis eelmisel aastal tippsporti pärast viieaastast pausi. Eelmisel kuul toimunud pika raja Euroopa meistrivõistlustel pääses ta esimest korda finaali. Ka talle jäi Pariisi olümpia uks suletuks, kuid 29-aastane sportlane on sihikule võtnud juba uue olümpia.

"Ujumisse tagasi tulles ei olnudki olümpia kõige suurem eesmärk. Tahtsin lühirada teha. Olümpiamõtted tulid paari kuu jooksul, et proovime. Eks ta ikka jääb natuke kripeldama. Aga ma olen oma selili tulemuse üle väga õnnelik, seega ma arvan, et me liigume õiges suunas," rääkis Tribuntsov.

Erinevalt Zaitsevist ja Tribuntsovist on Maria Romanjukil olümpiamängude kogemus Rio mängudelt olemas. Kuu aega tagasi sai ta veel ühe elukoolitunni võrra targemaks, ujudes Euroopa meistrivõistlustel esimest korda finaalis. Olümpianorm jäi tal aga alistamata ning 27-aastane ujuja ei usu, et ta uue nelja-aastase olümpiatsükli kaasa teeb.

"Neli - kindlasti ei. Aga ujun, niikaua kuni naudin ujumist. Hetkel ma tunnen, et suudan areneda. On väga palju asju, mida ma suudan parandada, nii tehnikas kui ka stardis ja pöördes. See on täiesti niimoodi, et ma vaatan jooksvalt. Hetkel ma tahan veel ujuda ja motivatsiooni on," kinnitas Romanjuk.

Eesti lühirajaujumise meistrivõistlused lõpevad Kohtla-Järvel laupäeval.