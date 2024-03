Eesti tippujujad jahivad Baltimaade meistrivõistlustel olümpiapääset

Eesti ujujatest on pääsme Pariisi olümpiamängudele kindlustanud Eneli Jefimova ja Kregor Zirk. A-normatiivist ei ole kaugel ka teised tippujujad, kuid vajavad selle saavutamiseks elu parimat sooritust.

Koondise liidriteks Vilniuses on Daniel Zaitsev, Alex Ahtiainen ja Maria Romanjuk. "Meie suurimad nimed jäävad küll võistlustest kõrvale, sest on treeninglaagrites ning fookus edukal esinemisel suvistel tiitlivõistlustel," selgitas Eesti koondise peatreener Toni Meijel.

"Ka Leedul ja Lätil on mitmed nimekad ujujad erinevatel põhjustel puudu, kuid see on olümpia-aastal vägagi tavapärane," tõdes Meijel. Tema sõnul on Leedu koondis Baltimaade meistrivõistlustel küll favoriidiseisuses, kuid treener näeb võimalust ka üldvõiduks.

Treeningkaaslased Zaitsev ja Ahtiainen üritavad alistada 100 m liblikujumise A-normatiivi, milleks on 51,67. Eelmisel aastal läbis Zaitsev kaks basseinipikkust ajaga 52,28 ning Ahtiainen hetkel rahvusrekordit märkiva ajaga 52,18.

Meijel tunnistab, et normatiivi alistamiseks peavad mõlemad mehed tegema suure eneseületuse, kuid kindlasti ei ole tegemist võimatu ülesandega. "Eelmisel aastal suutsid nii Zaitsev kui ka Ahtiainen 100 m liblikujumises ujuda väga stabiilseid tulemusi, mis annab hea eelduse sellel hooajal teha veel üks samm edasi," ütles koondise peatreener.

"Vilnius on nendel meestel esimene samm normatiivi suunas, sest järgnevatel nädalatel stardivad mehed veel Stockholmis ja Bergenis, mis tähendab, et nad saavad nädalast nädalasse detaile täiustada, sest normatiivi alistamiseks vigu sisse lasta ei tohi," lisas Meijel.

Kolmanda ujujana jahib Vilniuses olümpiamängude A-normatiivi Maria Romanjuk, kes esindas Eestit 2016. aasta Rio olümpiamängudel ning kelle parimad väljavaated normi ründamiseks on 100 m rinnuliujumises.

"Maria tegi möödunud lühiraja hooajal suure edasimineku ning usume, et hea hoog kandub edasi ka 50 m basseini. Tõsi, olümpiale kvalifitseerumiseks peaks ta oma senist isiklikku tippmarki sekundiga parandama, kuid olles juba olümpial osalenud, siis madalamat eesmärki ei saagi võtta," ütles Meijel lõpetuseks.