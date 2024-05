Zirk jäi finaalist viie sajandiku kaugusele

Zirk oli neljapäeval Barcelonas võistlustules 200 m liblikujumises, läbides eelujumise ajaga 1.58,26, mis jättis ta esimesena A-finaalist välja. Viimasena oleks kaheksa parema sekka viinud 0,05 sekundit kiirem aeg.

"Arvestades fakti, et eelmise nädala alguses olin täiesti siruli maas, siis aeg oli ausalt öeldes oodatust parem," rääkis Zirk peale eelujumist. "Finaalis üritan taktikaliselt hea ujumise kokku panna ning praegu on ajast isegi olulisem panna end võistlusolukorda."

B-finaalis näitas Zirk pool sekundit aeglasemat aega ning sai kirja 1.58,75, mis andis kokkuvõttes 12. koha. "Ma hetkel nii väga aegadele ei keskendu, kuigi see on kindlasti märk ühes või teises suunas. Ajad on praeguses olukorras täiesti normaalsed."

"Pärast veebruarikuist MM-i tegime tiimiga väga põhjaliku analüüsi, et leida kohti, kus saaksin ajaliselt veel aega võita ning viimased kuud oleme nende konkreetsete tehniliste aspektide kallal palju vaeva näinud. Autorallist võrdluse tuua, siis hetkel tutvume rajaga ning EM-il ja OM-il tuleb juba igat kurvi silmad kinni teada," naljatles Tom Rushton hoolealune.

Alavõidu teenis üllatuslikult Lõuna-Koread esindav Kim Minseop, kes alistas valitseva olümpiavõitja ja maailmarekordit valdava Kristof Milaki. Minseop sai kirja 1.55,47 ja ungarlane kaks kümnendikku aeglasema tulemuse. Pronksmedali võitis jaapanlane Genki Terakado ajaga 1.56,03.

Zirk teeb kaasa veel Mare Nostrumi võistlustuuri kolmandal ja ühtlasi viimasel etapil Monacos, mis toimub eeloleval nädalavahetusel.

Ahtiainenile eestlaste parim tulemus

Eesti koondise parimaks resultaadiks Barcelona etapil jäi Alex Ahtiaineni 100 m liblikujumise kaheksas koht. Eelujumistes aja 52,77 kirja saanud ujuja sõnas, et aeg oli tema jaoks üllatav kuna hetkel käib ettevalmistus kolme nädala pärast algavateks Euroopa meistrivõistlusteks.

"Ei uskunud, et suudan hetkel nii kiiresti 100 m liblikat ujuda, mis oli kindlasti üllatav, sest hetkel on fookus EM-ile suunatud," sõnas Ahtiainen, kelle hooaja tippmark on 52,52.

"Finaal ei olnud päris see, mis ma ootasin. Tekkisid mitmed tehnilised vead ja aeg 53,32 tõestab seda, kuid võtan siit võistluselt positiivse kaasa ning ootan EM-i juba väga."

Teistest Eesti tippujujatest jäi Daniel Zaitsevi parimaks tulemuseks 100 m liblikujumises näidatud 53,17. Seekord otsustas Zaitsev enda põhialast 50 m libliksprindist loobuda ning proovida kätt 100 m vabaujumises, kus ta sai kirja hooaja tippmarki tähistava 50,60.

100 m vabaujumise Eesti hooaja edetabeli liider Lars Kuljus sai kirja 50,21 ning jäi enda hooaja parimast tulemusest 0,28 sekundi kaugusele. Artur Tobler läbis meeste 200 m kompleksujumise tulemusega 2.06,33.