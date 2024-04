Tribuntsov võitis Bergenis hõbemedali

Viimane päev tõi 50 meetri vabaujumises finaalikoha Ralf Tribuntsovile, kus poodium pandi paika viimase tõmbega. 29-aastane eestlane saavutas ülitihedas finišiheitluses hõbemedali ajaga 22,64.

Esikolmik mahtus vaid kuue sajandiku sisse, kulla teenis norralane Espen Reftsie ajaga 22,60 ning pronksi sai kaela Bjornar Laskerud, kes kaotas Tribuntsovile kahe sajandikuga.

"Eelujumise ja poolfinaali tulemused olid selge pettumus, ei tulnud selliseid aegu siia ujuma," sõnas Tribuntsov, kes eelringides näitas vastavalt aega 22,90 ja 22,97. "Võimalik, et esimeses kahes ujumises olin liiga pinges ja see kandus ka vette. Finaalis proovisin rakendada sellist ükskõiksemat suhtumist, et mitte pingeid tekitada ja töötas."

Tribuntsov lisas, et elemente mille kallal töötada, on palju ning ootab huviga järgnevat perioodi, mis kulmineerub juuni keskel Euroopa meistrivõistlustega. "Pean jalgade tööd paremaks saama, veealuse väljumise puhtamalt tegema ning suutma hoida see kõrget tempot kuni finišiseinani. Positiivne on see, et teame mis vajab parandamist ning peagi sõidame Türki treeninglaagrisse, et selle kõige kallal alustada tööd," sõnas ujuja.

Hommikul toimunud eelujumises startisid eestlastest veel Daniel Zaitsev (22,72) ja Alex Ahtiainen (23,00), kes järgmistest startidest loobusid.

Koondise peatreenerile avaldasid muljet Kregor Zirki tulemused

Viimase nelja nädala jooksul tegid Eesti ujujad väga palju rahvusvahelisi starte. Alustades Vilniuses toimunud Baltimaade meistrivõistlustest ning jätkates mõõduvõttudega Helsingis, Stockholmis ja Bergenis.

Eesti koondise peatreener Toni Meijel sõnab, et viimaste nädalate jooksul tehti mitmeid häid tulemusi, kuid teistest eraldub selgelt Kregor Zirk ja tema esitused Stockholmis. "Teades mis seisus ja koormuste pealt ta võistlustele tuli, siis võib Kregori tulemustega väga rahule jääda," kiitis Meijel MM-il viienda koha pälvinud eestlast.

"Pärast olümpianormi alistamist MM-il on Kregor olnud väga heas sõiduvees ning seda on näha ka tema enesekindlast olekust. Olümpiat silmas pidades ma tema pärast üldse ei muretse, et ta nii-öelda oma seal ära teeb," lisas Meijel.

Olümpiapiletit jahtinud ujujatest rääkides ütleb Meijel, et sportlased näitasid häid aegu, kuid märki kümnesse ei tabanud. "Euroopa meistrivõistlused juunikuus on veel tulekul, kõik ei ole läbi enne, kui paks naine veel laulab," muigas peatreener. "Sellise tasemega sportlased peaksid olema parimas hoos just tiitlivõistlustel ehk ärme kanna neid veel maha."

Eneli Jefimova startidest lootis nii Meijel kui Jefimova treener enamat, kuid tunnistab, et kevadel põetud haigused jätsid tulemustele jälje. "Eneli pidi sel nädalavahetusel ka Tartus startima, kuid treeneriga otsustasid pigem puhkuse kasuks. Ma usun, et seal on veel üks käik olemas ning korralikult harjutades saab Eneli suvel näidata milleks ta võimeline on," ütles Meijel lõpetuseks.