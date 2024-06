Tribuntsov ja Romanjuk murdsid poolfinaali, Jefimova naaseb koju

Jefimova läbis neljapäeva hommikul 200m rinnuliujumise eelvooru ajaga 2.28,93 ning pääses kuuenda ajaga poolfinaali. Pärast treeneri Henry Heinaga arutamist otsustati õhtusest ujumisest loobuda ja naasta kodumaale, et alustada viimast ettevalmistust olümpiamängude suunas.

"Esimene 50 meetrit oli päris hea, kuid edasi läks üpris raskeks," rääkis Jefimova pärast eelujumist. "Eelujumise kohta ei olnud aeg halb, kuid treeneriga otsustasime siiski edasisest võistlemisest loobuda."

Eesti on siiski naiste 200 m rinnuliujumise poolfinaalides esindatud, sest Maria Romanjuk pääses edasi paremuselt 13. ajaga 2.31,31. "Füüsiliselt oli päris raske hommik, kuid läksin üsna pingevabalt peale," rääkis kolmapäeval viienda koha saavutanud Romanjuk, kes 100 m pöördes edestas isikliku rekordi graafikut poole sekundiga.

"Esimene 100 meetrit lendasin, kuid siis läks päris raskeks, aga poolfinaalis saab taktikat kohendada ja teha vigade paranduse," lisas ta.

Tribuntsov peale kaheksat aastat taas poolfinaalis

Hiljuti tippsporti naasnud Ralf Tribuntsov ujus pika raja Euroopa meistrivõistluste poolfinaalis juba 2016. aastal, saavutades toona 50 m seliliujumises 15. koha. Neljapäeval jõudis ta samal alal taas poolfinaali, saades kirja paremuselt 12. aja (25,57).

"Võistluste esimene start, veidi pehme tunne, kuid okei algus," rääkis Tribuntsov kelle stardi eel toimus viieminutiline viivitus ja sportlased pidid vees pikalt oma starti ootama.

"Mulle see väike paus isegi sobis, sain kohapeal scull'ida (tehnika harjutus ujumises - toim.) ja veetunnet hoida. Kuna väljas on palav, siis vees oli hea jahe ning see paus kindlasti ujumist ei mõjutanud."

Pikalt Eesti rekordit 25,45 enda nimel hoidnud Tribuntsov jäi tippmargist ilma 2022. aastal, kui Daniel Zaitsev sai kirja sajandiku võrra kiirema aja. Tribuntsov usub, et Eesti rekord on õhtul tehtav.

"Tuleb ennast veidi rohkem usaldada, sest välibasseinis selili ujudes hoian ilmselt end alateadlikult tagasi, sest hakkan mõtlema raja sisse ujumisele ning fookus läheb paigast. Õhtul pole midagi tagasi hoida, kui ujun ratta siis ujun, midagi sisse ei taha jätta," märkis koondise vanim liige.

Teatenelikult Eesti rekord, Zirk poolfinaalist napilt väljas

Hommikusele võistlusosale pani ilusa punkti meeste 4x100 m vabaujumise teatenelik koosseisus Lars Kuljus, Kregor Zirk, Daniel Zaitsev ja Alex Ahtiainen. Võistkond sai kirja 3.19,13, mis andis kokkuvõttes 12. koha. Edasipääsust finaali jäi lahutama poolteist sekundit.

Avavahetust ujunud Kuljus tegi suurepärase ujumise saades kirja 49,49, mis jääb individuaalsele 100 m vabaujumise rahvusrekordile alla vaid viie sajandikuga. "Jään enda individuaalse sooritusega rahule," sõnas Kuljus.

"Tunnen, et individuaalne Eesti rekord on täiesti tehtav ja võistkond oli tubli, sest minimaalne eesmärk rahvusrekord sai püstitatud. Finaalist jäi veidi puudu, kuid kõik andsid endast maksimumi," lisas koondise pesamuna.

Kregor Zirk ei pääsenud edasi 200 m vabaujumise eelringidest. Ta näitas eelujumistes aega 1.49,24, mis andis 25. koha. Viimasena oleks poolfinaali viinud aeg 1.48,74. "Ujumine ise tundus okei, pigem ajaga ei ole rahul," rääkis Zirk, keda ootab reedel ees põhiala ehk 200 m liblikujumine.

"Eks ma olen ikka pettunud, et poolfinaali ei pääsenud, kuid pigem paneb see veidi muretsema homse eel. Homme vaatame, mis 200 m liblikujumine toob."