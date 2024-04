Tribuntsovit lahutas Eesti rekordist vaid kaheksa sajandikku

Tribuntsov proovis meeste 100 m vabaujumises kirja saada head aega 50 m distantsil ehk ta ujus ühe basseinipikkuse võimete piiril ja teise lõdvestusena tagasi. Tribuntsov ujus välja uue isikliku rekordi 22,40, jäädes vaid kaheksa sajandikuga alla Daniel Zaitsevile kuuluvast rahvusrekordist.

"Tahtsin lisaks homsele seda distantsi {50 m vabaujumine] rohkem ujuda ja kuna selline võimalus oli, siis seda ka kasutasin," selgitas Tribuntsov omapärast lähenemist. "Minu puhul on viimane 15-20 meetrit kõige olulisem. Täna alustasin veidi liiga kõrge tempoga ning hakkasin ujujate keeli veidi üle spinnima. Homme proovin targemalt peale minna ja saame näha, mis tabloo pärast näitab."

Eneli Jefimova hüppas pühapäeva hommikul vette 200 m rinnuliujumises. Eelringis ujus tema kõrval selle ala valitsev maailmameister hollandlanna Tes Schouten.

Hollandlanna edestas poolel võistlusdistantsil Jefimovat 0,7 sekundiga, kuid 150 m pöördes oli eestlanna omakorda võtnud liidrikoha endale. Viimasel basseinipikkusel pingutasid mõlemad ujujad piisavalt, et kindlustada koht finaalis.

Henry Heina õpilane sai ajaks 2.28,89, mis viis ta viiendana finaali. Schouten võitis vahetuse ajaga 2.27,97, mis oli eelujumiste paremuselt teine aeg. Kiireim oli laupäeval 50 m rinnuliujumise võitnud rootslanna Sophie Hansson tulemusega 2.27,66. Finaali ujus end ka Maria Romanjuk, kes näitas päeva seitsmendat aega.

"Kui ma enne võistlust nägin, et ujun Tesi kõrval, siis oli plaan temaga koos püsida nii kaua kui võimalik," sõnas Jefimova, kelle hooaja tippmark on eelmisel nädalavahetusel Soomes ujutud 2.27,69. "150 m pöördes nägin, et olen Tesi kõrval ja see tekitas väga hea tunde, kuid ilmselgelt hoidis ta end tagasi. Finaalis pean julgelt alustama, sest minu trump on kiirus ning siis juba saab näha, kui hästi tulen distantsi teist poolt," lisas ta.

Meeste 200 m liblikujumises ei olnud MM-i viiendal mehel Kregor Zirgil probleeme kaheksa parema sekka mahtumisega. 24-aastane ujuja sai kirja 2.02,50 ning pääses teisena finaali.

"Kuna minu alade repertuaar on keskmaa distantsid, siis taolistel kommertsvõistlustel on väga oluline eelujumised nii-öelda säästurežiimil läbida," jutustas Zirk peale eelujumist. "Mis siin salata, lähen õhtul seda kuldset medalit jahtima, hõbe- ja pronksmedal on kotis juba olemas."

Kolmanda võistluspäeva finaalidesse murdsid end eestlastest veel Alex Ahtiainen, Mark Iltšišin, Aleksa Gold ja Alan Smok.