Eesti ujumiskoondise paremik stardib kõrgetasemelisel võistlusel Rootsis

Neli päeva kestval mõõduvõtul on stardis kõik Eesti ujumise suuremad nimed nagu Eneli Jefimova, Kregor Zirk, Daniel Zaitsev, Ralf Tribuntsov, Alex Ahtiainen ja Maria Romanjuk.

"Mulle väga meeldib, et Stockholmis on suurem koondis kohal," sõnab Zirk, kes stardib viiel individuaalsel distantsil. "See loob minu hinnangul hästi mõnusa õhkkonna ning annab kõigile positiivset energiat."

Eesti ujumiskoondise peatreener Toni Meijel selgitab, et meie koondislastel on Rootsis erinevad eesmärgid. "Daniel, Alex ja Maria jahivad Pariisi olümpiamängude A-normatiivi ning Ralfi vaateväljas on kõrgetasemeline tulemus 50 m kroolisprindis, mis annaks pääsme Euroopa meistrivõistlustele," räägib Meijel.

"Kregor tuli äsja kõrgmäestikulaagrist ning tema fookus on rohkem tehnilistel aspektidel kui kiiretel aegadel. Eneli sooviks kindlasti 200 m rinnuliujumises alistada Pariisi mängude B-normatiivi, mis annaks tal võimaluse olümpial ka seda ala ujuda, sest poole lühemal maal on tal pilet taskus," lisas ta.

Võistluste kõrget taset ilmestavad erinevad maailma ujumise superstaarid eesotsas kodus võistleva olümpiavõitja ja 14x maailmameistri Sarah Sjöströmiga. Jefimova saab rinnuliujumise distantsidel mõõtu võtta valitseva 200 m rinnuliujumise maailmameistri Tes Schouteniga.

Meeste poolelt on suuremad nimed MM-i medalistid Arno Kamminga, Danas Rapsys ja Nyls Korstanje. Võistlused kestavad 5.-8. aprillini.