Jefimova ja Zirk jõudsid Stockholmis ka viimasel päeval pjedestaalile

Mullu MM-il 100 meetri rinnuliujumises kuuenda koha pälvinud Jefimova sai esmaspäeval Stockholmis kirja aja 1.06,91, mis andis talle kolmanda koha. Nii märtsi alguses Lätis kui üle-eelmisel nädalal Helsingis jäi tema ajaks üle 1.07. Stockholmis läbis Jefimova eelujumises kaks basseinipikkust ajaga 1.07,70.

Finaalis teenis kindla esikoha Sophie Hansson võistluste rekordit tähistava ajaga 1.05,83, teine oli hollandlanna Tes Schouten 1.06,83-ga.

"Finaaliga võib rahule jääda, sest sain aja alla 1.07 ning see oli ka minu eesmärk siin," rääkis Jefimova, kelle tulemus annab jooksvas maailma hooaja edetabelis 21. koha. "Ujumine ikkagi õnnestus ning see valmistab head meelt, sest eelmiste startidega ma rahule ei ole jäänud."

Jefimova treeneri Henry Heina sõnul võib Helsingi ja Stockholmi võistlustel rahule jääda just esmaspäevase 100 meetri rinnuliujumisega. "Viimased kuud ei ole see tervis olnud see ning selle valguses ujuda praegu hooaja tippmark on samm õiges suunas," arutas Hein.

"50 meetri sprindis oli näha, et väga head särtsu tal ei ole ning kui Eneli on veidi väsinud, siis kaob tõmbest jõud ja tempo on madal. Varsti lähme Türki laagrisse ning esimene fookus on terve püsida. Pariisis tahame kindlasti isiklikku rekordit ujuda ja kuna tase maailmas on hetkel väga kõrge, siis isegi eelujumistest edasi pääsemiseks peame näitama elu parimat aega," analüüsis Hein.

Kregor Zirk pääses Stockholmis pjedestaalile ka neljandat korda, kui saavutas 800 meetri vabaujumises ajaga 8.01,30 kolmanda koha. Esikoht kuulus 7.50,05-ga rootslasele Victor Johanssonile, norralane Jon Jöntvedt oli teine 7.56,77-ga.

Olümpiat silmas pidades on Zirkil ja tema kanadalasest treeneril Tom Rushtonil plaan paigas, mida on vaja täiendada, et Pariisis olla elu tippvormis. "Tehniliselt on liblikujumine mul hästi paika loksunud, kuid pean saama distantsi esimest poolt kiiremaks, et "suurte poistega" paremini tempos püsida. MM-i analüüsist tuli ka välja, et viimane 50 meetrit võiks ideaalis olla alla 30 sekundi. Plaan on paigas, kuidas neid komponente paremaks muuta ning töö jätkub," analüüsis 24-aastane ujuja.

Meeste 50 meetri vabaujumises ei suutnud Ralf Tribuntsov pühapäevast tempot näidata ning aeg 22,62 andis talle seitsmenda koha. Daniel Zaitsev oli 12 sajandikku aeglasem, võidu pälvis hollandlane Kenzo Simons 21,93-ga.

200 m kompleksujumises sai Artur Tobler 2.07,37-ga kaheksanda koha, võitis 2.01,27 ujunud pika basseini MM-hõbe ja lühikese basseini maailmameister Danas Rapšys.