Jefimova jõudis Stockholmis põhialal kindlalt finaali

Jefimova läbis kaks basseinipikkust ajaga 1.07,70, mis oli eelujumiste paremuselt kolmas tulemus. "Eelujumine oli sarnane nagu eelmisel nädalavahetusel Helsingis, et tegin oma ära," rääkis 17-aastane ujuja, kes Soomes sai kirja 1.07,75.

"Minu taktika 100 meetris on reeglina olnud, et esimesel basseinipikkusel teen 20 tõmmet ning tagasi teen 25 tõmmet. Minu teine pool on väga sarnane 200 meetri spetsialistidele, et ehk peaksin rohkem sprintima tagasi, kuid see ongi erinevate taktikate katsetamine enne tiitlivõistlusi. Õhtul saame proovida," arutles Jefimova.

Eelujumiste nobedaim oli pühapäeval 200 m rinnuliujumise võitnud hollandlanna Tes Schouten ajaga 1.07,22. Eestlanna ette mahtus napilt veel rootslanna Sophie Hansson tulemusega 1.07,61. Kaheksandana lunastas finaalipääsme Maria Romanjuk.

Pühapäeval 50 m vabaujumises 0,08 sekundi kaugusele Eesti rekordist (22,32) jäänud Ralf Tribuntsov oli esmaspäeva hommikul veidi aeglasem, kuid saab õhtuses finaalis uue võimaluse. 29-aastane Lääne-Virumaalt pärit ujuja sprintis basseinipikkuse ajaga 22,78, mis viis ta viiendana finaali.

"Eile ma alustasin väga kõrge tempoga ning lõpus langes tempo liiga alla. Täna ujusin kogu distantsi ühtlase tempoga, kuid minu nii-öelda ideaalne tõmbe tempo peaks veidi kõrgem olema," mõtiskles Tribuntsov, kes eelmisel aastal naasis tippsporti peale aastatepikkust pausi.

"Alles minu teine 50 meetrit pikas vannis üle pikkade aastate, õpin seda distantsi veel tunnetama ja ujuma. Täna tuli hommikune ujumine väga kergelt, mis on väga positiivne ja tean, et mul on hetkel sees kiirem aeg kui eile ujutud 22,40, kuid selleks pean õhtul detailidele pihta saama," lisas ta.

Parimat kiirust eelujumistes näitas hollandlane Thom de Boer ajaga 22,05, tema isiklik rekord on nii võimas kui 21,58. Teise eestlasena stardib finaalis Daniel Zaitsev, kes näitas hommikul paremuselt kaheksandat aega 22,95.

Teistest eestlastest ujus õhtusesse finaali end veel Artur Tobler, kes näitas 200 m kompleksujumises päeva kuuendat resultaati. Õhtul hüppab vette ka nendel võistlustel juba kolm medalit võitnud Kregor Zirk. Ta tuleb starti oma kõrvalalal ehk 800 m vabaujumises, mis peetakse otsefinaalina.