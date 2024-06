Zirk pääses poolfinaali, Goldi karjääri lõpp lükkus edasi

Eesti ujumiskoondise kapten oli stardis enda põhialal, 200 m liblikujumises, kus sai kirja aja 1.58,19. See viis ta seitsmendana poolfinaali. "Üritasin täna hommikul lihtsalt poolfinaali ära ujuda," rääkis Zirk. "200 m liblikat ei ole kunagi lihtne ujuda, kuid proovisin võimalikult palju enda jõuvarusid säilitada."

"Teadsin, et hommikune eelujumine pööraselt kiire ei saa olema ning õhtul võtan asja oluliselt tõsisemalt. Finaali pääsemiseks tuleb näidata ilmselt aega 1.57 keskele," märkis ujuja, kes kaks aastat tagasi lõpetas selle distantsi kuuendana.

Zirk lisas veel, et ujujad on EM-ile tulnud väga erineva ettevalmistusega "Mõnede sportlaste jaoks on siin viimane võimalus täita olümpianormi ning mõned, nagu mina, võistlevad treeningkoormustega, sest silmapiiril terendab olümpia. Õhtul poolfinaalis selgub lõplik tõde."

Naiste 50 m vabaujumises pakkus suure üllatuse Aleksa Gold, kes sprintis basseinipikkuse ajaga 25,23 ning parandas enda eelnevat tippmarki 0,63 sekundiga.

Kaheksanda ajaga poolfinaali pääsenud Gold oli tulemuse üle väga üllatunud. "See pidi olema minu karjääri viimane start ja mul ei olnud üldse pinget ning proovisin lihtsalt positiivse punkti panna," rääkis ujuja, kes jäi Triin Aljandi rahvusrekordist 22 sajandiku kaugusele.

"Mul olid plaanid, et alustada puhkust oma vanematega, kuid nüüd need plaanid peavad natuke ootama," selgitas rõõmsameelne Gold. Lisaks Goldile oli naiste sprindis vees veel Mariangela Boitšuk, kes pidi leppima ajaga 26,62, mis andis 30. koha.

Naiste 50 m vabaujumise poolfinaalid algavad kell 20.20 ning Zirk hüppab vette kell 20.27. Päevale paneb punkti kell 20.54 algav meeste 50 m seliliujumise finaal, kus stardib Ralf Tribuntsov.