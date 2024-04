Jefimova ujus Stockholmis parima ajaga finaali, edukas ka Zirk

17-aastane Eneli Jefimova hüppas laupäeva hommikul vette 50 meetri rinnuliujumiseks, eelmisel nädalavahetusel Soomes võidutses ta sel distantsil ajaga 30,35. Juba eelujumistes näitas Jefimova head minekut ja läbis basseinipikkuse tulemusega 30,66, mis viis ta kindlalt esimesena finaali.

"Tehniliselt ei õnnestunud asjad kõige paremini," sõnas Jefimova pärast eelujumist. "Finaalis proovin kehaasendit veidi muuta, et ma ujuksin kõrgemal vee peal ning siis usun, et peaks ka aeg olema tunduvalt parem." Jefimova nimele kuuluvaks rahvusrekordiks on 30,08.

Henry Heina õpilasele järgnesid eelujumises kümme tiitlivõistluste medalit võitnud Sophie Hansson (30,91) ja soomlanna Ida Hulkko (31,08). Finaalis ujub õhtul ka Maria Romanjuk, kes ujus uue isikliku tippmargi 31,54, mis andis finaaliks viienda asetuse.

Meeste 100 meetri liblikujumises pääses finaali kolm eestlast. Parimat minekut näitas Eesti rekordiomanik Alex Ahtiainen, kes ujus uue Eesti hooaja tippmargi 52,57 ning pääses finaali teisena.

"Esimene 75 meetrit kulges plaanipäraselt, kuid viimane 15-20 meetrit läks väga raskeks," selgitas Ahtiainen, kelle nimel olev rahvusrekord on numbritega 52,18. "Õhtul näen väikest varu stardis ning seda lõppu pean paremini kannatama."

Reedel 50 meetri liblikujumises head kiirust näidanud Daniel Zaitsev oli 100 meetri liblikujumise eelringides neljas ajaga 52,93. Zaitsevi tippmark on tunamullu samas kohas ujutud 52,23.

Kregor Zirk hüppas teisel päeval vette 200 meetri vaba- ja 100 meetri liblikujumises ning pääses mõlemal distantsil finaali. Esmalt startis ta 200 meetris, kus jõuvarusid säilitades läheb eestlane finaalile vastu viienda asetusega.

"Suudan oma kiirust päris hästi kontrollida ja sarnaselt eilsele 400 meetri vabaujumisele ei pidanud hommikul kõike mängu panema," rääkis Zirk, kes puudutas finišiseina ajaga 1.51,66. "Õhtul tuleb kindlasti hea madin Danasega [leedulasest MM-hõbe Danas Rapšys] ning siis saame näha, mis aeg mul praegu sees on."

24-aastane Zirk pigistas end viimasena ehk kaheksandana finaali ka 100 meetri liblikujumises, kus aeg 54,11 oli piisav, et kindlustada koht õhtuseks ujumiseks. Meeste 50 meetri seliliujumises stardib õhtuses finaalis Alan Smok, kes näitas hommikul kuuenda koha toonud aega 26,50.