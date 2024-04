Kregor Zirk võitis Stockholmis 200 meetri liblikujumise

Eelneval kahel päeval teiseks ja kolmandaks tulnud Zirk oma põhialal konkurentidele sõnaõigust ei andnud ja teenis Eesti ujujate esimese võidu nendel võistlustel. "Täna oli kindlasti nendest kolmest päevast füüsiliselt kõige raskem," rääkis Zirk peale finaali, kelle võiduajaks märgiti 1.58,18.

"Peale hommikust eelujumist oli füsioterapeudi laual päris valus lamada, kuid see kõik on ka arusaadav. Nädala alguses oli 24-tunnine reis USA-st kodumaale ning keha annab märku, et treeninglaagris sai tööd tehtud korralikult. Olen võidu üle väga õnnelik ning kõike arvestades on ka aeg soliidne," märkis Tartust pärit koondislane.

Naiste 200 meetri rinnuliujumises oli Eneli Jefimoval võimalus konkureerida valitseva maailmameistri Tes Schouteniga, kes näitas finaalis kõrget taset ja püstitas uue võistluste rekordi ajaga 2.23,38.

Jefimova saagiks jäi viies koht hooaja tippmargiga 2.27,54, kes oli 0,15 sekundit kiirem, kui eelmisel nädalal Soomes. "Võrreldes eelujumisega proovisin finaalis teist taktikat ehk tempo surumise asemel läksin tõmmete peale ujuma," märkis eestlanna, kelle nimel olev rahvusrekord on 2.26,02.

"Kui mul olümpial tekib võimalus 200 meetri distantsi ujuda, siis ma kindlasti kasutaksin seda, kuid mingeid pingeid ma sellega endale peale ei pane. Fookus on ikkagi 100 meetri rinnuliujumisel ning poole pikem distants oleks hea boonus," sõnas Jefimova.

Maria Romanjuk lõpetas finaali Jefimova järel kuuendana, saades kirja elu paremuselt teise tulemuse 2.28,72.

Eelneval kahel päeval 50 ja 200 meetri seliliujumises startinud Alan Smok jõudis esikolmikusse 100 meetri distantsil. Smok läbis kaks basseinipikkust uut isiklikku rekordit märkiva 55,89-ga, mis tõi kolmanda koha.

Meeste 400 meetri kompleksujumises saavutas Mark Iltšišin neljanda koha, läbides distantsi ajaga 4.37,70.

Teistest eestlastest saavutas Aleksa Gold 200 meetri seliliujumises seitsmenda koha. Alex Ahtiainen lõpetas 100 meetri vabaujumise kaheksandana.