Romanjuk jõudis taas EM-il poolfinaali

27-aastane Maria Romanjuk, kes eelnevatel päevadel on teeninud viienda ja kümnenda koha, oli 50 m rinnuli eelujumistes väga lähedal isiklikule rekordile 31,50. Ta sprintis basseinipikkuse ajaga 31,58, mis viis ta kümnendana õhtusesse poolfinaali.

"Väga hästi, aga tahaks isikliku rekordi ka kätte saada," sõnas Romanjuk peale eelujumist. "Algus oli väga hea ning esimesed 35 meetrit tundsin, et liigun hästi edasi, kuid lõpus hakkasin üleliigselt rapsima ning seal on õhtuks varu."

Romanjuk tunnistas, et suure palavusega kohanemine on olnud raske. "Palavusega oli veidi raske täna hommikul starti minna ja olin uimane, kuid õhtul on kindlasti parem," rääkis ujuja.

Eelujumiste kiireim oli ülekaalukalt soomlanna Veera Kivirinta (30,58). Aja alla 31 sekundi sai kirja veel Ana Rodrigues (30,90). Võistlused juba lõpetanud Eneli Jefimova hooaja tippmark on 30,09.

Meeste 50 m vabaujumise eel olid eestlastel väga head võimalused murda poolfinaali, kuid napilt jäädi poolfinaaliukse taha. Parima tulemuse tegi Daniel Zaitsev, kes sai kirja 22,37, mis andis 20. koha ja jäi tema enda nimele kuuluvast rahvusrekordist viie sajandiku kaugusele.

"Võistluste esimesed päevad olid väga stressirohked ning suurt rahulolu ei pakkunud, kuid eile oli vaba päev ning suutsin teha restardi," selgitas Zaitsev, kelle saagiks Belgradis jääb kaks poolfinaalikohta.

"Täna hommikul ärgates tundsin juba end hästi, ujumine õnnestus tehniliselt ja pean selle tulemusega rahul olema. See oli praeguse hetke maksimum," märkis koondislane, kes oleks poolfinaali pääsemiseks näitama aega 22,27.

Lisaks Zaitsevile hüppasid vette veel Alex Ahtiainen ja Ralf Tribuntsov, kelle tulemusteks märgiti vastavalt 22,88 ja 22,91, mis andis paremusjärjestuses koha viiendas kümnes.

Õhtune maiuspala on kell 19.30 algav meeste 200 m liblikujumise finaal, kus stardib Kregor Zirk. Romanjuki poolfinaal peetakse kell 20.01.