Zirk tuli Stockholmis kolmandaks, Zaitsev teenis neljanda koha

Meeste 400 meetri vabaujumine pakkus õhtu ühe kõige põnevama etenduse. Zirk teenis pronksmedali kõrgetasemelise tulemusega 3.49,73. Alavõidu teenis MM-i medalist leedulane Danas Rapsys (3.48,89) ja teise koha kodupubliku ees võistelnud Victor Johansson (3.49,56).

"Väga positiivselt olen üllatunud. Nii kiiret aega ehk ei oodanud, kuna treeninglaager ja pikk reis Euroopasse on veel kätes-jalgades," sõnas Zirk peale ujumist. Ta jäi oma MM-il ujutud hooaja tippmargile alla vähem kui poole sekundiga.

"Kolmas sada oli veidi keeruline moment. Pidin hammastega kõvasti kinni hoidma konkurentidest, kuid muidu oli väga hea. Ootan huviga järgmisi distantse."

26-aastane Zaitsev startis oma trumpalal ehk 50 meetri liblikujumises, kus hommikul eelujumistes näitas aega 23,48. Õhtune finaalujumine nii hästi ei õnnestunud ja aeg 23,76 andis neljanda koha.

"Natuke rapsisin tempoga üle ning sprindis võib see valusalt kätte maksta," rääkis Zaitsev, kes on vormikõverat sättinud laupäevaseks 100 meetri liblikujumiseks. "Tegelikult on vorm hea ja seda näitas hommikune aeg ning see annab homseks enesekindlust."

Hollandlane Nyls Korstanje teenis alavõidu maailma hooaja teise tulemusega 22,92. Oma nimel olevast rahvusrekordist jäi ta nelja sajandiku kaugusele.

Naiste 50m liblikujumises võidutses oodatult kodupubliku lemmik Sarah Sjöström ajaga 24,92. Sellest ajast on maailmas läbi aegade kiiremini ujunud vaid Sjöström ise.

Alan Smok ja Aleksa Gold teenisid vastavalt 200 meetri selili- ja vabaujumises seitsmenda koha. Alan Gritšok saavutas meeste 200 meetri rinnuliujumises kaheksanda koha.