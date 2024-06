Zaitsev, Ahtiainen ja Gold pääsesid EM-il poolfinaali

Naiste 200 m vabaujumises finišeeris Gold eelujumises ajaga 2.01,27 ja pääses 14. ajaga õhtusesse poolfinaali, mis algab Eesti aja järgi kell 19.30. Eelujumiste kiireim oli sloveenlanna Janja Segel 1.57,81-ga.

"Päris raske oli, kuid ma ei ole nii kiiresti hommikul veel ujunud ehk olen aja üle väga õnnelik," sõnas Gold, kes 150 m pöördes edestas Eesti rekordit 2.00,64 enam kui poole sekundiga. "Esimene distantsi pool tundus väga kerge ja proovisin pika tugeva tõmbega alustada. Poolfinaalis tean, et võin esimest poolt veel rohkem kontrollida ja siis üritan lõpu tulla nii hästi kui võimalik."

Meeste 100 m liblikujumises jõudsid Zaitsev ja Ahtiainen edasi vastavalt 13. ja 14, ajaga. Zaitsev ujus 52,66 ja Ahtiainen 52,67-ga.

"Suuri vigu ei olnud, ainult väga palav on siin võistluskeskuses," märkis Zaitsev, kelle eelujumise ajal näitas õhutemperatuur 31 kraadi.

Zaitsev, kes 50 m pöördes edestas ka Euroopa rekordiomanikku Kristof Milakit lisas, et soovib õhtul veelgi kiiremini alustada. "Esimene pool klappis päris hästi, tõmbed olid korras ja stardist sain hästi minema, kuid õhtul tahaksin olla kolm kümnendikku esimesel poolel nobedam," avaldas ta.

Ahtiainen rääkis peale eelujumist, et on õnnelik poolfinaalkoha üle, kuid ujumisega rahule ei jää. "Teine pool oli väga kange ujumine ehk seal parandamisruumi on ning õhtul tahan kindlasti olla kiirem," rääkis esmakordselt EM-il poolfinaali murdnud ujuja.

Võistluste avastardi tegi ka Kregor Zirk, kes pidi 100 m liblikujumises leppima 35. kohaga, saades ajaks 54,20. "Vajutasin täiega ning aeg oli üpris sarnane minu hooaja tippmargile, midagi hullu ei olnud, kuid oleks tahtnud alla 54 sekundi ujuda," sõnas Zirk, kelle põhidistantsid on kavas järgmisel kahel päeval.

100 m liblikujumise eelujumiste kiireim oli 51,09-ga šveitslane Noe Ponti. Poolfinaalid algavad kell 20.04.

Naiste 50 m seliliujumises sai Mariangela Boitšuk 29,91-ga 22. koha. "Kindlasti ei saa rahule jääda, isiklikust üsna kaugel aeg ja ka poolfinaalist," rääkis pettunud Boitšuk. "Täpselt ei oskagi veel öelda, mis ebaõnnestus, kuid üks start on veel ees ning tuleb sellele nüüd fokuseerida."

Õhtuses osas peetakse ka naiste 100 m rinnuliujumise finaal, kus suursoosik on Eneli Jefimova, aga esimest korda pääses EM-il finaali ka Maria Romanjuk. See on esimene kord, kui EM-il on ühes finaalis kaks Eesti ujujat. Naiste 100 m rinnuliujumise finaal algab kell 19.58.