Jefimova EM-i eel: loodan, et olen hooaja parimas vormis

Meie ujumiskoondise liidrid Eneli Jefimova ja Kregor Zirk stardivad Euroopa meistrivõistlustel ligi poolteist kuud enne hooaja kõige tähtsamat võistlust - Pariisi olümpiamänge. Viimati mai lõpus Londonis võistelnud Jefimova soovib Belgradis parandada hooaja tippmarke.

"Kohe pärast Londonit läksime Türki, kust ma alles tagasi tulin. Laager möödus väga hästi, sain ka välibasseinis treenida - samades tingimustes, milles toimub ka EM. Loodan, et olen hooaja parimas vormis ja tunne oli trennis parem, kui enne eelmisi võistlusi sel hooajal," ütles Jefimova ERR-ile.

50 meetri sprindis Jefimova seekord ei võistle. Oma põhialal ehk 100 meetri rinnuliujumises on ta stardilehel parima tulemusega - sama olukord oli mullu detsembris Euroopa lühiraja meistrivõistlustel, kus Jefimova võitis kuldmedali.

"Mul tegelikult pole vahet, mis aeg on üles antud. Ikkagi loeb see, mis aja seal ära ujud. Põhiasi on enne olümpiat vormi vaadata, mis jäi puudu ja mis oli hästi tehtud - saada selge pilt enne olümpiat. See on põhiline eesmärk EM-il," ütles 17-aastane ujuja.

Kregor Zirk ütles, et EM on ettevalmistuse osas oluline. "Viimane võistlus enne olümpiat. See on alati periood, kus tahad juba kiirelt ujuda ja treeningute foon on ka selline, et pigem üritame olla kiired kui aeglased ja aeroobsed," ütles ta.

Eelmistel Euroopa meistrivõistlustel kuuenda ja tänavustel MM-võistlustel viienda koha saavutanud Zirk nimetati ka Eesti ujumiskoondise kapteniks. "Eks varasematel võistlustel olen ka üritanud motivatsiooni anda teistele, toeks olla. Eriti noorematele, seekord on meil ka päris mitu noort tegijat, paljude jaoks on see esimene suur pika raja tiitlivõistlus. Mul ei ole midagi selle rolli vastu, võtan selle hea meelega vastu. Proovin endast parima anda selles rollis," sõnas Zirk.

Taasiseseisvunud Eesti perioodil on ujumiskoondis võitnud ühe medali pika raja Euroopa meistrivõistlustelt, kui Triin Aljand pälvis 2012. aastal hõbemedali 50 meetri liblikujumises.

Eesti ujumiskoondis EM-il:

Eneli Jefimova

Kregor Zirk

Daniel Zaitsev

Ralf Tribuntsov

Alex Ahtiainen

Maria Romanjuk

Lars Kuljus

Aleksa Gold

Mariangela Boitšuk