Daniel Zaitsev ohustas Eesti rekordit

Avapäeva eelujumistes näitas eestlastest parimat taset Daniel Zaitsev, kes oli 50 m liblikujumises väga lähedal enda nimel olevale Eesti rekordile 23,26. 26-aastane ujuja läbis basseinipikkuse ajaga 23,48 ning pääses teisena õhtusesse finaali.

"Sain väga hästi stardipukilt minema ning olen väga rahul ka veealuse väljumisega, mis on sprindis üks tähtsamaid komponente," selgitas Zaitsev. "Näen, et veepealses ujumises on varu. Kui suudan õhtuks mõned detailid korda teha ja head starti korrata, siis on isiklik rekord tehtav."

Tõelise tulevärgi korraldas hollandlane Nyls Korstanje, kes ujus maailma hooaja teise tulemuse 22,93. Alla 23 sekundi on maailmas tänavu suutnud aja kirja saada vaid kolm meest.

Kregor Zirk hüppas vette 400 m vabaujumises ning pääses finaali kolmanda ajaga 3.55,24. "Ilmselt jagavad õhtul medalid neli meest ning teadsin juba enne ujumist, et ma ei pea finaali pääsemiseks ribadeks ujuma," sõnas Zirk, kelle hooaja tippmark on MM-il ujutud 3.49,34. "Finaalis võtan eesmärgiks end tühjaks ujuda ja vaadata, mis aeroobne seis hetkel on ning muidugi pjedestaalile pääseda," lisas ta.

Eelujumiste nobedaim oli veebruaris toimunud MM-i kuues mees rootslane Victor Johansson ajaga 3.50,53. Teisena lõpetas leedukas Danas Rapsys (3.52,37), kes teenis MM-il hõbemedali poole lühemal distantsil.

Eestlastest murdsid kaheksa parema sekka veel Alan Smok ja Alan Gritšok. Smok näitas hommikuste eelujumiste kuuendat aega 200 m seliliujumises (2.07,21) ja Gritšok sama pikal rinnuliujumise distantsil kaheksandat tulemust 2.17,64. Mõlema mehe ajad on ka Eesti hooaja tippmargid.

Eneli Jefimoval ei olnud avapäeval ühtegi rinnuliujumise distantsi kavas. Ta startis kõrvalalal 50 m liblikujumises, kus sai ajaks 29,49, mis jääb tema mullu samas kohas ujutud isiklikule rekordile alla 0,39 sekundiga. Laupäeval stardib eestlanna oma trumpalal 50 m rinnulis.