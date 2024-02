Johaug naaseb Šveitsis suusarajale ja ei välista MM-il osalemist

Johaug on kolm MM-kulda võitnud 10 km individuaaldistantsilt ja suusavahetusega sõidust, nii 30 km kui teatesõidust on tema auhinnakapis neli kuldmedalit. Sportlaskarjäärile tõmbas norralanna joone alla pärast Pekingi olümpiamänge 2022. aasta märtsis ning sünnitas eelmise aasta mais tütre Kristini. 2018. aasta OM jäi Johaugil dopingukaristuse tõttu vahele.

Suusastaari võimalikust naasmisest on räägitud sisuliselt tema lõpetamisuudise ilmumisest saadik ning Johaug pole ka ise seda välistanud. Järgmisel aastal toimub suusaalade MM Norras Trondheimis ning Johaugi ahvatleb võimalus võtta medal distantsil, mida tema sportlaskarjääri jooksul kavas ei olnud, ehk naiste 50 km sõidus.

Sel nädalavahetusel töötab Johaug Beitostölenis toimuvate Norra meistrivõistluste kommentaatorina, aga reisib pärast seda Šveitsi, kus võtab üle kahe aasta taas osa suusavõistlustest, kui osaleb Engadini maratonil. "Niipea, kui mul on number rinnal, tahan kiiresti suusatada," sõnas Johaug.

NRK kirjutas kolmapäeval, et Johaug on oma treeningkoormust järk-järgult tõstnud, jaanuaris treeninud ligi 60 tundi ning ringhäälingu hinnangul jõudnud taas maailma absoluutsesse tippu kuuluvate naiste tasemele. "Ma ei ole sellel tasemel, kus olin varem, aga mitte ka väga kaugel. Arvestades treeningmahtu ja eelmist aastat, olen rahul," ei tahtnud Johaug NRK-le täpsustada.

"Olen näinud, et Therese on hea. Ma ei pea ütlema, kui hea," rääkis NRK-le neljakordse olümpiavõitja treeningpartner Helene Marie Fossesholm. "Loodan isiklikult, et ta naaseb suusatamise juurde. Usun, et kui ta tuleb tagasi, kuulub ta taas tippu."

Mai esimesel päeval osaleb olümpiavõitja Grue poolmaratonil, kus tema eesmärgiks on joosta 1:10 ringis. Sellest on üldse kiiremini jooksnud ainult neli norralannat.

VG-le rääkis Johaug, et jättis ka raseduse ajal oma nime ADAMS-süsteemi ning dopingukütid on teda viimase aasta jooksul mitmel korral külastanud. "Mind testiti ka rasedana, aga see on väga hea: see tõestab, et süsteem töötab," arvas ta. "Nils Jakob [elukaaslane] toetab mind igal juhul. Tean, et kui lähen Trondheimi pealtvaatajana, kommentaatorina või võistlejana, on mul toetus olemas," lisas Johaug.