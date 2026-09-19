Pevkur: võrkpalliliidu juhatus arutab Rikbergi jätkamist

Eesti meeste võrkpallikoondis lõpetas äsja Tamperes toimunud EM-i alagrupiturniiri, kus saavutati kaks võitu, kuid mitte edasipääsu. Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur loodab MM-ile peale saada ning ütles ERR-ile, et alaliidu juhatus arutab peatreener Alar Rikbergiga jätkamist kohe kui MM-i kvalifikatsiooniturniirid läbi saavad.

Eesti meeste koondis alustas Tamperes toimunud EM-i turniiri kolme järjestikuse kaotusega Serbiale, Taanile ja Belgiale. Viimases kahes mängus näidati aga sisu, kui esmalt alistati Holland kolm-üks ning seejärel ka võõrustaja ise kolm-kaks. Selle võiduga kindlustati sisuliselt pilet järgmisel aastal Poolas toimuvatele maailmameistrivõistlustele.

"Aus on tunnistada, et eesmärk jäi saavutamata, eesmärk oli edasi minna. Võib-olla natuke palsamit toob see, kui kümne päeva pärast on selge, kas saame MM-ile peale või mitte," ütles Pevkur ERR-ile. "Kaks viimast võitu andsid fännidele väga hea ja tugeva emotsiooni, meeskonnale endale ka. Kui kõige tulemuseks saame järgmisel aastal MM-ile peale, siis on Eesti spordiajalugu tehtud. See toob suunurgad ülespoole."

Kaotus Serbiale ei tulnud üllatusena, kuid mäng Taaniga jättis Eesti võrkpallifännidele halva maitse suhu. Turniiri jooksul hakati aina enam arutama peatreener Alar Rikbergi rolli ja tuleviku üle, kuid vinge võit Soome üle ja MM-ile pääsemine võisid tema töö päästa.

Pevkuri sõnul istub alaliidu juhatus maha pärast seda, kui MM-i kvalifikatsiooniturniirid läbi saavad, muuhulgas arutatakse ka peatreeneri jätkamist. "Rääkisin Alar Rikbergiga kohe pärast viimast mängu. Kokkulepe on see, et alaliidu juhatus koguneb. Ootame ära MM-i viimased kvalifikatsioonid. Kui Aafrika ja Lõuna-Ameerika lõpetavad, on selge, kas Eesti on MM-il või mitte," rääkis võrkpalliliidu president.

"Pärast seda koguneme ja arutame, milliseid plaane teha järgmiseks aastaks peatreeneri vaates, milliseid järeldusi teha sellest aastast. Ja kui peaks MM-ile peale saama, kuidas järgmist aastat üldse üles ehitame. Üks on Euroopa liiga, kus meil on vaja kvalifitseeruda ka 2028. aasta Euroopa meistrivõistlustele, siis juba ettevalmistus MM-iks."

Ehk Rikbergi jätkamine on selle taga, kas Eesti mehed mängivad MM-il? "Kindlasti mitte. Kindlasti võtame Alariga juhatuses terve hooaja pulkadeks lahti. Vaatame, kuidas tema seda näeb, mis on tema tagasiside. Sain ka kapteniga rääkida, mingid mõtted on," vastas Rikberg. "Juhatuses on vaja kõik detailid läbi käia, siis saab lõpliku otsuse teha."

Alar Rikberg Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Võrkpalliliidu presidendi sõnul võiks Eesti mängijad teha oma klubikarjääris järgmise sammu, lisaks peab koondis saama kontrollmänge tugevamate vastaste vastu. "See, millest kõige rohkem puudust tunneme, on ikkagi see, et meie keskmine tase igapäevaselt klubides jõuaks kõrgemale. Et mehed oleks vastutavates rollides ja pinge all mängimist oleks rohkem," rääkis Pevkur.

"Kui koondis juba koguneb, siis meil on vaja saada selliseid kontrollturniire nagu saime enne EM-i kodus, kui saime Ukraina ja Rumeeniaga mängida. Tegelikult oleks vaja veel samm edasi teha, mängida maailma absoluutse tipuga, näiteks Poola ja Itaaliaga. Sellest kahjuks täna ei piisa, et mängime ainult Rootsi ja Lätiga. Mõlemad väga head satsid, aga selleks et mängida Serbia, Belgia ja Saksamaa vastu, on vaja mängida ka treeningkohtumisi väga tugevatega," lisas alaliidu president.

Tema sõnul näitas Tamperes toimunud EM, et Euroopa võrkpalli tase on aastatega ühtlustunud. "Kümme aastat tagasi keegi ei rääkinud Taanist või Rootsist, täna olid mõlemad EM-il peal. Taani sai edasi, Rootsi napilt väljas. Teistes alagruppides mindi edasi ühe võiduga, meil jäi kahest väheks. Tavaliselt on kahe võiduga edasi saadud," ütles Pevkur.