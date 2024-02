Norra naiste madalseisus vaadatakse taas Björgeni ja Johaugi suunas

Murdmaasuusatamise naiste maailma karika sarjas kuulub hetkel tosina parema hulka vaid üks norralanna - kaheksandal kohal asuv Heidi Weng. Seis on tavatult tagasihoidlik, eriti kõrvutades meestega, kes on hõivanud kuuest kõrgemast positsioonist viis.

Norra suusaliit pole aga pöördunud kummagi suure tähe poole ettepanekuga treeneriks hakata ja see on tekitanud riigi suusaavalikkuses natuke nõutust. Björgeni sõnul kaaluks ta pakkumise korral treeneritööd.

"Teisalt võtab selle palju aega, sest tõelise oskusteabe edastamiseks - et olla tõeliselt abiks -, pead sa väga palju koos tiimiga koos olema," sõnas kaheksakordne olümpiavõitja väljaande VG vahendusel, aga jättis siiski otsad lahti. "Kui mulle tehtaks pakkumine, kaaluksin seda tõsiselt."

"Ma olen üllatunud, et Maritit pole kutsutud," täiendas Johaug NRK-le. "Ta on ajalooline olümpiasportlane ja selleks on oma põhjus. Ta oli suusatama loodud ja tal oleks palju kogemusi, mida tiimiga jagada."

"Mina ei ole saanud pakkumist liituda ja aidata," jätkas Johaug. [Suusatreener] Sjur Ole [Svarstad] helistas mulle eelmisel aastal enne MM-i ja uuris, kuidas ma treenisin enne võistlusi kõrgmäestikus. See on niiöelda ainus jutt."

Johaug kaaluks samuti omapoolset panustamist. "See oleks tippsportlase kogemus," sõnas ta. "See võib olla ükskõik mis alates treeningust kuni tehnikani, kuidas töötada tiimis nii, et kõigi potentsiaal välja tuua."

Norra murdmaasuusatamise koondise koordinaator Ulf Morten Aune sõnul aga taustal töö tegelikult käib. Nii Björgen kui ka Johaug olevat kursis suusaliidu murdmaasuusatamise komisjoni plaanidega ja nendega võetakse uuesti ühendust hooaja lõppedes.

"Mitmetel rahvuskoondise sportlastel on nendega endiselt suhted. Kontakteerume nendega, et edasist arutada. See juhtub kohe pärast seda, kui hooaeg on läbi," rääkis ta NRK-le ja lisas, et seis Johaugiga on lahtisem.

"Ta ei ole veel välistanud oma tagasitulekut sportlasena. Igal juhul tahame olla Theresega tulevikus dialoogis."