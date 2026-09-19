Paskotši sai taas võimaluse ja aitas klubi tabeli tippu

Gent ja Paskotši võõrustasid Belgia kõrgliiga seitsmendas voorus Liege'i Standardit. Kodumeeskonna õnnetuseks sai 27. minutil vigastada keskkaitsja Mouhamed El Bachir Ngom, kes tegi pealtnäha üsna tõsiselt liiga põlvele. Ngomi vigastus avas nüüd ukse Paskotšile, kes oli senise hooaja jooksul Genti tosinas liiga- ja eurosarjamängus platsile pääsenud vaid neljaks korraks, vahendab Soccernet.ee.

Neli minutit pärast sunnitud vahetust viis Josue Vergara Genti juhtima, kuid avapoolaja lõpus suutis Liege viigistada. Viimane sõna jäi siiski kodumeeskonnale, sest 83. minutil leiti Christian Burgessi väravast 2:1 võit. Ühtlasi tõusti Belgia kõrgliigatabeli tippu, ent kolme punkti kaugusele jääval Saint-Gilloise'i Unionil on üks mäng varuks.

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