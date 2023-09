Therese Johaug ei välista tulevikus suusarajale naasmist

35-aastane norralanna tõmbas üliedukale karjäärile joone alla eelmisel aastal Rootsi suusamekas Falunis. Tänavu maikuus sai Johaug esimest korda emaks, kuid lapsele nime valimine võttis aega.

"Meil kulus neli kuud, et õige nimi leida. Lõpuks leidsime ja oleme valikuga väga rahul. Tütre nimeks on Kristin. See on ehtne Norra nimi ja me pidime selle oma tütrele nimeks panema, kuna ta sündis 17. mail (Norra iseseisvuspäeval - toim). Samuti oli Lillehammeri olümpiamängude maskoti nimeks Kristin. Lapse isale meeldis seda tõika pidevalt meenutada," rääkis Johaug NRK-le.

"Emaks saamine oli minu suurim soov. Suurem kui ükski võidetud kuldmedal. Alguses oli raske, kuna sportlasena olin harjunud ennast alati esikohale seadma," lisas endine suusatäht.

Järgmised suusaalade maailmameistrivõistlused toimuvad kahe aasta pärast Norra linnas Trondheimis. Johaug tõdes, et teda ahvatleb koduseks MM-iks võistlustulle naasmine.

"Eks me näeme. Ma ei ole veel päris lõplikult otsustanud, kas tulevikus tulen suusarajale või mitte. Praeguse seisuga naudin elu emana, aga ma ei ole Trondheimi MM-i täielikult maha kandnud. Trenni veidi teen, kuid mitte nii nagu varasemalt. Ei ole lihtne suusarajale minna, kui pead väikese tütarlapse eest hoolitsema," sõnas Johaug. "Nii palju võin öelda, et ma MM-ile kindlasti ei lähe, kui tean, et ei suuda medalite eest võidelda."