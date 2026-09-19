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Kisel püstitas maanteejooksu MM-il Eesti rekordi

Kergejõustik
Rasmus Kisel
Rasmus Kisel Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustik

Rasmus Kisel püstitas Kopenhaagenis toimuvatel maanteejooksu maailmameistrivõistlustel uue miilijooksu Eesti rekordi ning saavutas sellega 24. koha.

Kiseli ületas finišijoone ajaga 3.59,77, millega parandas seni Deniss Šalkauskasele kuulunud rahvusrekordi (4.09,10) pea kümne sekundi võrra. Ühtlasi sai Kiselist esimene eestlane, kes miilijooksus nelja minuti piiri alistanud.

Maailmameistriks tuli sakslane Robert Farken ajaga 3.51,80, teise koha sai ameeriklane Yared Nuguse (3.52,33) ning pronksmedali sai Luksemburgi jooksja Ruben Querinjean (3.52,77). Sten Ütsmüts saavutas 58 võistleja seas 49. koha (4.14,49).

Naiste arvestuses sai Kelly Nevolihhin 48 konkurendi seas 43. koha (5.06,16). Maailmameistriks tuli prantslanna Agathe Guillemot ajaga 4.22,74, pjedestaalile mahtusid veel etioopialanna Freweyni Hailu (4.24,35) ning keenialanna Mirriam Cherop (4.25,71).

Laupäeval peetakse veel viie kilomeetri jooksud.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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