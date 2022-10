Johaug meenutas dopinguskandaali algust: mul soovitati valetada

Endine Norra murdmaasuusataja, neljakordne olümpiavõitja ja 14-kordne maailmameister Therese Johaug avaldab enda biograafias, et kui 2016. aasta sügisel selgus, et ta on andnud positiivse dopinguproovi, soovitas Norra suusaliit tal alguses valetada.

Johaug andis keelatud ainet klostebooli sisaldava dopinguproovi 16. septembril ja sai positiivsest proovist teada 4. oktoobril. Värskes biograafias, mille aitas kirja panna Norra ringhäälingu (NRK) ajakirjanik Anders Skjerdingstad, avaldab Johaug, et uudise avalikustamise teemal käisid tulised arutelud.

Ühise laua taga istusid Norra suusaliidu inimesed – president Erik Röste, kommunikatsioonijuht Espen Graff, murdmaakomitee juht Torbjörn Skogstad ja murdmaakoondiste meediajuht Gro Eide – ning Johaugi advokaat, mänedžer Jörn Ernst ja kallim Nils Jakob Hoff.

Johaug selgitab raamatus, et tahtis positiivsest proovist meediale ise rääkida, enne kui see kuskilt välja tuleb, ning suusaliit toetas tema otsust, kuid tal paluti oodata murdmaakoondiste kogunemiseni. Sellel kogunemisel pidi meedia kohtuma kõikide Norra suurte suusastaaridega, kes pidid rääkima plaanidest eesootaval talvel. Suusaliit uuris, kas Johaug osaleks sel meediakohtumisel, kuid norralanna keeldus. Seejärel soovitati Johaugi sõnul, et ta valetaks ja ütleks, et ta on haige, siis oleks sel loogiline põhjus, miks ta kogunemiselt puudus.

"Ma ei oleks saanud seal istuda ja teeselda, et midagi pole juhtunud ning rääkida enda eesmärkidest algavaks hooajaks," kirjutab Johaug. "Siis nad soovitasid, et peaksin kogunemisest loobuma ja mõtlema välja mingi põhjenduse, miks mind ei olnud. Mul soovitati öelda, et ma ei tundnud end hästi ehk vihjata, et olin haige. Ma ei suutnud seda uskuda. Kas Norra suusaliit just soovitas, et ma teeskleksin meedia ees, et midagi pole juhtunud lihtsalt selleks, et mitte rikkuda nende plaane? Või et ma ei ilmu kohale ja valetan, miks mind polnud? Kas nad olid unustanud Sundby juhtumi ja käimasoleva uurimise astmaravimi asjus? Kas nad ei saanud aru, et nii minu kui nende hea nimi ja maine sõltuvad sellest, et käituksime ausalt?"

"See oli kohtumine, kus arutati erinevaid lahendusi, mõned olid paremad, mõned halvemad," kommenteeris suusaliidu kommunikatsioonijuht Espen Graff ajalehele VG Johaugi raamatus olevaid väiteid. "Aga kõige tähtsam oli see, et tahtsime lugu rääkida sellisena, nagu see oli. Meil oli hea läbisaamine [advokaat] Christian Hjorti ja Jörn Ernstiga. Tulemuseks oli see, et tühistasime koondise meediapäeva ja organiseerisime [Therese] pressikonverentsi."

Johaug meenutab enda raamatus, et suusaliidu põhiargument oli, et tema uudise avalikustamine rikuks nende plaanid ära ja rööviks tähelepanu ülejäänud koondiselt. Selline jutt ajas Johaugi kallima Nils Jakob Hoffi marru. Johaug kirjutab, et Hoff lõi rusikaga vastu lauda, tõusis püsti ja pidas pika kõne, selgitades suusaliidule, kui kehvas seisus tema tüdruksõber parasjagu on. "Ja nüüd te tahate, et Therese valetaks?" pahandas Hoff.

Johaug meenutab veel, et Hoff võttis pastaka ja viskas selle täiest jõust eemale – pastakas möödus napilt suusaliidu presidendi peast ja tabas seina.

"Olime kõik kaootilises situatsioonis, meid oli visatud olukorda, millest me midagi ei teadnud. Mõlemad osapooled ütlesid asju, mida poleks võib-olla pidanud ütlema," nentis Johaug neljapäeval NRK eetris.

Tema sõnul ei tulnud valetamine kõne allagi. "See ei lähe minu väärtustega kokku, mind ei ole niimoodi üles kasvatatud. Ma ei kavatsenud valetada. See ajas mu kallima väga endast välja. Õnneks sain lõpuks enda tahtmise," ütles Johaug.

Johaugi positiivne proov avaldati pressikonverentsil 2016. aasta 13. oktoobril. Talle määrati lõpuks dopingureeglite rikkumise eest võistluskeeld ja ta jäi seetõttu eemale 2018. aasta olümpiamängudest.

Norra suusaliit määras algselt 13 kuu pikkuse võistluskeelu, kuid Rahvusvaheline Spordiarbitraaž (CAS) pikendas selle 18 kuule. CAS leidis, et Johaugil ei olnud suurel määral süüd, sellises olukorras on Rahvusvahelise Antidopingu (WADA) reeglite kohaselt võimalik määrata keeld vahemikus 12-24 kuuni ning CAS-i paneel leidis, et proportsionaalselt õige oleks määrata Johaugile 18-kuuline võistluskeeld, mis hakkas kehtima 2016. aasta 18. oktoobrist ja lõppes 2018. aasta aprillis.

Tänavu kevadel lõpetas Johaug karjääri.