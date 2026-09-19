Paulino ja Jaeger pidasid Londonis maha järjekordse pingelise duelli

Paulino ja Jaeger on sel hooajal mitmel korral omavahel vastamisi läinud ning reede õhtul Londonis toimunud jooks oli nende tasavägiseim: Dominikaani Vabariigist Paulino saavutas võimsa lõpuspurdiga võidu (48,73), edestades Jaegerit (48,78) vaid 0,05 sekundiga.

Norralanna aeg on seejuures kiireim, mis ükski Euroopa naine sel sajandil jooksnud, 1996. aastal tuli Marie-Jose Perec Atlantas ajaga 48,25 olümpiavõitjaks.

Kolmanda koha sai jamaicalanna Nickisha Pryce (49,39), kes edestas hollandlannat Lieke Klaverit (49,66).

800 meetri jooksus säras ei keegi muu kui kodupubliku ees võistelnud Keely Hodgkinson, kes ületas joone ajaga 1.56,40. Võidukas britt kandis süsimusta jooksukombinesooni, mis meenutas Cathy Freemani oma 2000. aasta Sydney olümpiamängudelt.

"Oleme seda kombinesooni juba aasta aega arendanud. Tõime sellega kokku moe, kiiruse ja teaduse. Usun, et see on jooksmise tulevik," rääkis Hodgkinson pärast jooksu. "Mul oli au seda esimesena kanda. Selline ainult naistele mõeldud võistlus oli hea koht seda debüteerida, see oli suurepärane viis hooaeg lõpetada."

Teise koha saavutas šveitslanna Valentina Rosamilia (1.58,75), pjedestaalile astus veel prantslanna Renelle Lamote (2.00,15).

100 meetri jooksus sai ameeriklanna Sha'Carri Richardson kindla võidu ajaga 10,80, talle järgnesid Zoe Hobbs (11,19) ning Anavia Battle (11,25). Tõkkejooksus läks võit samuti USA-sse, kuid väga napilt: Alaysha Johnson sai ajaks 12,50 ning nigeerlanna Tobi Amusan oli temast vaid sajandiksekundi võrra aeglasem (12,51). Kolmanda koha sai Devynne Charlton (12,63), kes edestas fotofinišis Danielle Williamsit.

200 meetri distantsil said ameeriklannad Gabby Thomase (22,13) juhtimisel kolmikvõidu, teine oli Kayla White (22,40) ning kolmas Anavia Battle (22,43). Shaunae Miller-Uibo saavutas ajaga 22,92 viienda koha. Miilijooksu võitis poolatar Klaudia Kazimierska (4.19,43), kes edestas Georgia Hunter Belli (4.19,54) ning Dorcus Ewoid (4.19,84).

Kaugushüppes saavutas võidu ameeriklanna Alyssa Jones, kelle parimaks tulemuseks jäi 6.66. Teise koha sai prantslanna Hilary Kpatcha (6.64) ning kolmanda Monae' Nichols (6.58).

Athlose võistlus toimus teist korda, selle algatajaks on veebikeskkonna Reddit kaasasutaja Alexis Ohanian. Võitjad said auhinnaks 65 000 USA dollari suuruse rahapreemia, kokku jagati sportlastele võistlemise eest enam kui miljon dollarit.