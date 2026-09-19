Harju ja Kuressaare jagasid väravateta viigi järel punktid

Harju JK Laagri ja FC Kuressaare tegid reede õhtul jalgpalli Premium liiga 29. vooru avamängus 0:0 viigi. Sel hooajal oli tegemist esimest korda, kui Harju napsas Kuressaarelt punkte.

Tasavägises kohtumises avanes paremaid võimalusi Harjul, kuid nii vastaste kaitseliinist kui väravavahist mööda ei pääsetud. Sel hooajal on senised omavahelised kohtumised seisuga 3:2 kõik enda kasuks kallutanud Kuressaare, vahendab jalgpall.ee.

Viigipunkt tõstis mõlemad meeskonnad liigatabelis ühe koha võrra kõrgemale. Harju asub 35 punktiga kuuendal kohal, edestades lähimat jälitajat Pärnu JK Vapruse ühe punktiga. Kuressaare on 29 punktiga kaheksas ning edestab ühe punktiga FC Nõmme Unitedit.

A. Le Coq Premium liiga 29. voor jätkub laupäeval, kui FC Nõmme United võtab koduväljakul vastu Paide Linnameeskonna. Pühapäeval näeb kanalil ETV2 ja ERR-i spordiportaalis Tartu JK Tammeka ja Nõmme Kalju FC vastasseisu.