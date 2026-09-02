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Warholm loobus Teemantliiga finaaletapist: nad ei teinud tugevat pakkumist

Kergejõustik
Karsten Warholm
Karsten Warholm Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Kergejõustik

Norra kergejõustikutäht Karsten Warholm jätab nädalavahetusel toimuva Brüsseli Teemantliiga finaaletapi vahele, sest ei jõudnud korraldajatega kokkuleppele.

Kergejõustiku Teemantliiga hooajal on tänavu toimunud 14 etappi ning hooaeg lõppeb reedel ja laupäeval Brüsselis toimuva finaaletapiga. Sinna kvalifitseerus ka Norra 400 meetri tõkkejooksja Karsten Warholm, kes on tänavu neljal korral pidanud tunnistama Alison dos Santose paremust - viimati kaotas ta brasiillasele ka oma maailmarekordi.

Teemantliiga etappidel antakse sportlastele osalustasu, lisaks on võimalik teenida auhinnaraha ja erinevate rekordite püstitamise puhul ka boonuseid. Sel nädalavahetusel Warholmi aga Brüsselis võistlemas ei näe, norralane keskendub hoopis nädal hiljem Budapestis toimuvale Ultimate Championshipile, kus osaleb ka dos Santos.

"Teemantliiga ei ole teinud konkurentsivõimelist pakkumist ja ma ei usu, et finaaletapil osalemine on seda väärt," rääkis Tokyo olümpiavõitja NRK-le. "Ütlesin neile, et nende pakkumine ei ole piisavalt hea ja ma ei jookse finaalis. Nad vastasid: "okei, selge"," lisas norralane naerdes.

Teemantliiga kommunikatsioonijuht Gert Van Goolen NRK-le saadetud kirjalikus vastuses Warholmiga ei nõustu. "Organisatsioonina ei nõustu me Karsten Warholmi hinnanguga. Usume, et pakutud stardiraha oli vägagi konkurentsivõimeline ja samal tasemel summaga, mida pakutakse teistele maailma tippkergejõustiklastele," arvas Van Goolen.

"Asi ei ole ainult rahas: see on võistlus, mis toob Teemantliigale sisse kõige rohkem raha, seega pole minu arvates õige, et nad teenivad sportlaste pealt selliseid kasumeid," lisas Warholm.

Toimetaja: Anders Nõmm

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