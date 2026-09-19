Viktoria Vesso peab EM-i vahele jätma

Kahel korral Eesti parimaks naismaadlejaks valitud Vesso teatas, et sai augusti lõpus toimunud Poola lahtistel meistrivõistlustel vigastada. "Uuringute järel selgus, et taastumine võtab aega umbes 6–8 nädalat. Operatsiooni õnneks vaja ei ole, kuid MM-il osalemine pole seekord võimalik," kirjutas 25-aastane maadleja.

"See on kindlasti valus punkt hooajale, sest MM oli üks minu selle aasta suuri eesmärke. Tippspordis ei lähe aga kõik alati plaanipäraselt ning praegu tuleb keskenduda sellele, mis on minu kontrolli all – korralikule taastumisele ja enda uuesti ülesehitamisele."

Vaadates hooajale tagasi, tõi Vesso säravamate hetkedena välja Eesti meistritiitli, pronksmedali Bulgaarias toimunud UWW turniiril ning üheksanda kohe Albaanias toimunud EM-il. "Tulemustega ma rahule ei jää, sest tean, et olen võimeline enamaks. Nüüd on selge, mille kallal edasi töötada," lisas ta.

"Taastusravi on juba alanud ning mind aitavad sellel teekonnal Team Estonia, arstid, füsioterapeudid ja kogu minu taustatiim. Kui keha on taas valmis, algab ettevalmistus 2027. aasta hooajaks. Eesmärgid pole kuhugi kadunud," kirjutas Vesso. "Kohtume matil taas 2027. aastal