Johaug kritiseeris FIS-i: suusatamine liigub vales suunas

MK-sarjas hakkavad nii naised kui mehed võistlema 10 ja 20 km distantsidel, 10+10 km suusavahetusega sõidus ja 50 km maratonis. Seni olid naistel distantsid 10 km, 15 km, 7,5+7,5 km ja 30 km ning meestel vastavalt 15 km, 30 km, 15+15 km ja 50 km.

Juba laupäeval võistlevad nii naised kui mehed rullsuuskadel Norras Holmenkolleni Skishow'l 15 km distantsil, mistõttu on nüüd sõna võtnud ka suusalegend Johaug. "Pean ütlema, et olen isiklikult FIS-i uue süsteemi - et mehed ja naised peaksid läbima sama pikki distantse - suhtes äärmiselt skeptiline," tõdes norralanna laupäeval.

"Mul on tunne, et olen juba aastaid kuulnud, kuidas edestan konkurente liiga suure vahega ja see rikub suusatamist. Murdmaasuusatamine ei ole Euroopas populaarne, sest vahed ongi suured," lisas Johaug, kelle sõnul on distantside võrdsustamine samm vales suunas: "ma arvan, et see ei peaks olema osa suusatamise tulevikust, eriti teades, et murdmaasuusatamise vaadatavus on langustrendis."

"Nüüd võrdsustab FIS distantsid ja tüdrukud peavad sõitma 50 km. Ajavahed muutuvad järjest suuremaks. Televaatajad istuvad ja mõtlevad: "jumala eest, ta võidab nii suure vahega!"" sõnas norralanna.

Holmenkolleni rullsuusavõistlusel osaleb vaid 19 naist 51 mehe vastu, muuhulgas on naiste seas võistlemas vaid kolm Norra suusakoondislast. "Muidugi on kahju, et võistlejaid on nii vähe. Pool koondist elab Trondheimis, seega mõistan, et raske treeningperioodi keskel on raske ja kulukas lõunasse rullsuusavõistlusele reisida, aga samal ajal saab ainult võistlustel osaledes publikut juurde," jätkas Johaug.

"On väga tähtis, et huvi murdmaasuusatamise vastu jääks kestma ja eriti nüüd, kui Norra on hea ka teistel spordialadel. Meie ala sportlased peavad just nüüd võistlema ja esinema, et ala populaarsust ka suvel üleval hoida," vahendab NRK neljakordse olümpiavõitja sõnu.