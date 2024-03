Johaug võistleb Norra meistrivõistlustel ja sihib 2025. aasta MM-i

Kaks nädalat tagasi Šveitsis Engadlini suusamaratonil võistlustulle naasnud Therese Johaug kinnitas pühapäeval NRK-le, et osaleb tuleval nädalavahetuse Lillehammeris toimuvatel Norra meistrivõistlustel 30 kilomeetri vabatehnikadistantsil.

"See on samm, et näha, milline mu vorm praegu on," sõnas 2022. aastal pärast Pekingi olümpiamänge karjääri lõpetanud ja siis emaks saanud norralanna. Väidetavalt on tema sihiks järgmisel aastal toimuv suusaalade MM. "Pean oma vormi ära hindama ja siis mõtlema, kas see on võimalik."

Johaug on võitnud sisuliselt kõik, mis murdmaasuusatamise tiitlivõistlustel võita saab, kuid tema auhinnakapist on puudu medal 50 km distantsilt, mis tema sportlaskarjääri jooksul kavas ei olnud.

2025. aasta suusaalade MM toimub Norras Trondheimis ning saab praeguse seisuga alguse 26. veebruaril.