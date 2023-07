Kontaveit: oleks hea enda kogemusi Eesti tennise jaoks ära kasutada

"Õpin Indiana ülikoolis psühholoogiat, nii et tegelen sellega," rääkis ta enda lähitulevikust. "Loodetavasti lähen mingitele spontaansetele reisidele. Ja pean leidma sõpru, kes ei käi tööl. See on päris keeruline."

"Aga muus osas mul väga suuri plaane pole. Pean õppima lõõgastuma, võtma aja maha ja mõtlema, mida edasi tahan teha. Aga kuna õppimine on ka päris suur asi, keskendun esialgu sellele," jätkas Kontaveit. "Arvan, et tahan tennisega seotuks jääda. Ma ei tea veel täpselt, kuidas, aga ilmselt kuidagi Eesti tennisega. Ma ei luba midagi, eks vaatame, mis mõtted mul tulevad. Aga oleks hea enda tuuril saadud kogemusi kuidagi ära kasutada."

Kontaveidi lõpetamist on kommenteerinud paljud endised ja praegused tippmängijad ning paljud on ühismeedias kirjutanud, et neil on väga kahju näha, et eestlanna on sunnitud seljavigastuse tõttu karjäärile joone alla tõmbama. "Kõik on olnud väga toredad ja öelnud ilusaid asju, soovinud mulle järgmisteks peatükkideks õnne. See on südantsoojendav ja olen tänulik, et nad on nii toetavad olnud," sõnas Kontaveit. "Arvan, et olin üsna sotsiaalne inimene, nii et olen õnnelik, et on nii palju tüdrukuid, kes minust hoolivad ja kellega ma hästi läbi saan. On olnud suurepärane olla sel teekonnal koos Ons [Jabeuri] ja Maria [Sakkariga], oleme sisuliselt koos üles kasvanud. Olen neid tundnud noorteklassist saadik ja mul on hea meel näha, et neil läheb hästi. Ja see on samuti suurepärane, et ka mul on hästi läinud. Aga see on eriline, et oleme ühel ajal saanud kõrgel tasemel mängida, olla finaalides vastamisi."

"Muidugi pole tuuril lihtne sõpru leida, see on väga võitluslik keskkond. Aga olen aastaid mänginud ja paljusid tüdrukuid tundma õppinud. Vahet pole, mis juhtub väljakul, jätan selle alati selja taha ja muul ajal saame olla sõbralikud," lisas ta.

Küsimusele, mis teda enda karjääri juures enim üllatas, vastas Kontaveit: "Mul oli eesmärk jõuda esikümnesse, aga mingil hetkel ma ise enam ei uskunud, et võiksin sinna jõuda. Olen väga uhke kõige üle, mida olen saavutanud ja ka võidetud tiitlite üle."

"Minu meelest on suur asi, et jõudsin esimese eestlasena WTA finaalturniirile. Väikesest riigist tulles on natuke keeruline väga suurelt unistada. Püüad olla realistlikum, sest pole väga palju eeskujusid. Minul oli Kaia [Kanepi], kes oli jõudnud edetabelis 20 parema sekka," mõtiskles Kontaveit. "Aga keegi polnud olnud esikümnes. Keegi polnud jõudnud WTA finaalturniirile. Nii et oli palju asju, millest isegi ei julgenud unistada."

Karjääri tipphetkedest rääkides jäi Kontaveit pisut hätta: "Keeruline küsimus. Ma ei tea, kas peaksin ütlema, et Austraalia lahtiste veerandfinaal või WTA finaalturniir. Aga kuna miski pole parem kui võitmine, siis ütlen hoopis, et karjääri esimese WTA turniiri võit."

27-aastane Kontaveit tegi enda profidebüüdi 2010. aastal. Enda karjääri jooksul võitis Kontaveit kuus WTA turniiri, pääses esimese eestlannana WTA aastalõputurniirile ja jõudis seal ka finaali. Maailma edetabelis kerkis Kontaveit mullu juunis teisele kohale. 20. juunil teatas ta, et tõmbab seljavigastuse tõttu sportlaskarjäärile joone alla

Wimbledonis tuleb Kontaveit veel väljakule ka segapaarismängus, kus tema paariliseks on soomlane Emil Ruusuvuori. Avaringis lähevad nad reedel vastamisi sakslase Kevin Krawietzi ja hiinlase Yang Zhaoxuaniga, kohtumine on kavas viienda väljaku kolmanda matšina, enne seda peetakse kaks naiste paarismängu. Esimene mäng sel väljakul algab Eesti aja järgi kell 13.