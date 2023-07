Allar Hint: see on suur-suur märk Eesti tenniseajaloos

Kontaveit kaotas Wimbledoni turniiri teises ringis tšehhitar Marie Bouzkovale 1:6, 2:6. Seejuures tegi eestlanna 36 ja tšehhitar 17 lihtviga.

"See statistika räägib mängu iseloomu ära. Lihtvigade arv oli ka tänasel väga emotsioonaalsel päeval suhteliselt suur ja see tegi mängu võrdse hoidmisel kui mitte võitmisel väga keeruliseks," kommenteeris kohtumist tribüünil vaadanud Hint ERR-ile.

"Rõõm oli näha, et Anetil oli pea püsti ja kindlasti ei tahtnud ja ta karjääri nii lõpetada nagu täna."

Karjääri jooksul teenis Kontaveit kuus WTA turniirivõitu ja pääses tunamullu ka aastalõputurniirile, kus jõudis finaali.

"Saab öelda Anetile vaid suure aitähi ja vaadata väga positiivselt kogu seda perioodi, kui Eesti tennis sai talle kaasa elada," lausus Hint.

"Nii võidud kui ka kaotused on osa mängust. See on suur-suur märk Eesti tennise ajaloos. Julgen väita, et üle poole publikut tuli täna vaadata Aneti mängu ja see sai Aneti viimaseks mänguks. Inimesed said olla osaks sellest ajaloost."