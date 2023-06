Anett Kontaveit: ma ei ole võimeline soovitud taset hoidma

"Olen ainult väga positiivset tagasisidet saanud. Kõik on väga toetavad olnud. Tore näha, et paljud inimesed on seda uudist, kas just positiivse, aga toetava mõttega vastu võtnud," alustas Kontaveit. "See otsus ei selgunud üleöö. Selg on mind vaevanud eelmise aasta lõpust alates. Tunnen, et ma ei suuda enam mängida sellisel tasemel nagu tahaksin."

Kontaveidi sõnul oli tegemist läbimõeldud ja kaalutletud otsusega. "Ma pole selliseid otsuseid kunagi emotsiooni või tuju ajendil langetanud. Olen proovinud erinevaid variante, rääkinud füsiodega, teinud kuude kaupa harjutusi, aga selg annab igas mängus tunda. Ma ei ole võimeline soovitud taset hoidma. Selliseid asju ei saa kahjuks ette ennustada või kontrollida. Olen pikki aastaid WTA karussellil olnud ja mul pole suuri vigastusi olnud. Aga kõik need aastad mängimist on keha kulutanud. Sellise vigastusega miski paremaks ei lähe. Pigem kehvemaks."

"Esimest korda tundsin seljavalu Ostrava turniiril, mis toimus pärast Tallinna turniiri," jätkas Kontaveit. "Seejärel sai hooaeg läbi ja sain natukene puhata, aga kui hakkasin uuesti mängima, siis kohe tundsin seljas valu. Nii see on olnud terve aasta. Mõne üksiku mängu ajal ei tundnud valu, tihtipeale just lühemates mängudes. Kui on pikad ja füüsilised mängud, siis on selg mind seganud."

"Eks ikka arutasin lähedastega. Rääkisin neile oma mõtetest, et näha, kuidas nemad reageerivad. Kõik on väga toetavad ja mõistvad olnud. Keegi pole pahameelt näidanud, aga mõistagi on see keeruline," lisas Kontaveit pisarsilmi.

Aasta alguses väitis maailma esireketi Iga Switateki isa, et Kontaveit on tennisest väsinud. "Iga on väga tore tüdruk ja saame omavahel läbi, aga me ei jaga omavahel isiklikke asju. Ma ei tea, kust selline mõtteavaldus tema isalt tuli. Kui rääkida vaimsest tervisest, siis keha ja vaim on omavahel ühendatud. Kui keha on väsinud, siis see paratamatult mõjutab ka vaimu."

Anett Kontaveit Tallinna WTA tenniseturniiril Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Millise sõnumiga soovib Kontaveit areenilt lahkuda? "Olen väga tänulik kõigile, kes on mulle kaasa elanud: fännid, toetajad ja lähedased. Loodan, et olen noortele Eesti tennisistidele näidanud, et väiksest riigist on võimalik tippu jõuda. See on miski, mis võiks noortele minu karjäärist meelde jääda."

Kõige eredamalt jäävad Kontaveidile meelde WTA finaalturniiril finaali jõudmine ja Austraalia lahtistel veerandfinaali pääsemine. "Kõik turniirivõidud on väga eredalt meeles, muidugi esimene võit on väga eriline. Vahepeal oli võitudel paus, aga siis üle mitme aasta võitsin jälle ja ka see hetk oli väga eriline. Loomulikult kodupubliku ees oli alati kõige südamelähedasem mängida. Hea meel, et sain Tallinnas WTA turniiril mängida."

Anett Kontaveit 2021. aasta WTA finaalturniiril Autor/allikas: SCANPIX/AP

"Jään igatsema võistlushetki, võiduemotsioone ja kõike seda, mis väljakul olemisega kaasneb. Adrenaliin, iseendaga võitlemine, vastasest jagu saamine. See on see, mida jään igatsema," lisas Kontaveit, kes tuleb viimast korda väljakule 3. juulil algaval Wimbledoni suure slämmi turniiril. "Loodan, et selg peab ilusti vastu ja saan viimaseid mänge nautida. Olen alati endast sada protsenti andnud ja annan ka viimasel turniiril."

Pressikonverentsil võtsid sõna ka Eesti Tenniseliidu juht Allar Hint ja Kontaveidi pikaaegase toetaja Tallinki juht Paavo Nõgene. "Need emotsioonid ja mälestused, mida sa oled mulle ja kogu tennisekogukonnale tekitanud, on meeldejäävad," sõnas Hint. "Tallink on sulle kaasa elanud pika aja vältel. Oled pakkunud meile ja kogu rahvale vahvaid emotsioone. Sinu otsus on kurb, aga loomulikult mõistame seda," lisas Nõgene.