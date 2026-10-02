Noormeeste jalgpallikoondis viigistas Armeenia eakaaslastega

Kohtumise avapoolajal väravaid ei löödud. Armeenia teenis 21. minutil penalti, kuid Eesti väravasuul seisnud Markkus Ristimets tõrjus vastaste löögi, vahendab jalgpall.ee.

Eesti avas mänguskoori 71. minutil, kui täpne oli Aston Visse. Armeenia vastas sellele kiiresti ning viis minutit hiljem sündinud värav tõi tabloole viigiseisu 1:1, millega kohtumine ka lõppes.

Eesti ja Armeenia kohtuvad teist korda esmaspäeval, 5. oktoobril kell 15.00. Nende kahe mänguga valmistub U-19 koondis novembris algavaks Euroopa meistrivõistluste valikturniiriks.