Karjäärile punkti pannud Kontaveit: on palju, mille üle uhke olla

"Olen vaikselt jõusaalis käinud ja ennast liigutanud. Tegevust on, olen õppinud. Eks selline harjumatu aeg on kindlasti. Arvan, et läheb natuke aega, et aru saada sellest, kuidas see välja hakkab nägema. Et see muutuks normaalsuseks," iseloomustas endine maailma teine reket enda elu pärast 6. juulil lõppenud karjääri.

Kontaveit lisas, et ei ole veel midagi suurt ette võtnud, kuid plaanib sel nädalal New Yorki Drake'i kuulama minna. "See on asi, mida ma ei ole saanud niimoodi planeerida ette ja seda aega võtta," sõnas tennisist.

Kontaveit selgitas enda seljavigastust, mille tõttu pidi enda karjääri lõpetama. Kõike sai küll proovitud, aga raske otsus oli vaja ära teha. "Oli pikk mõtlemisperiood, kaalumine, erinevate variantide proovimine, et kuidagi seda selga paremaks saada. Miski ei aitanud ja tundsin, et ei saa enam endast väljakul 100 protsenti anda. Lõpuks tuli see otsus teha. Muidugi on palju-palju emotsioone läbi elatud nende kuude jooksul."

"Mul olid degeneratiivsed muutused alaseljas diski juures. Tegi valu, teeb siiamaani, kui seisan püsti liiga kaua või teen muid töid. Tegi valu, kui koormus oli suur, tegi valu, kui mängud olid füüsilised. Rohkem kui tundi mängimist vastu ei pidanud," selgitas Kontaveit, kes ütles, et selg annab tunda ka tavaelus.

Anett Kontaveit ja Hannes Hermaküla Autor/allikas: Della Reikop/ERR

Vaadates tagasi üle kümne aasta väldanud karjäärile, ütles Kontaveit, et tal on palju, mille üle uhkust tunda. "Turniirivõidud on hästi südamelähedased. Esimene turniirivõit on hästi tähtis hetk karjääris, kindlasti Austraalia lahtiste veerandfinaal, finaalturniiri finaal. Need on asjad, mis on kõige ägedamad mälestused. Palju asju, mille üle väga rõõmus olla ja mille juures on olnud ka inimesi, kes on saanud minuga koos rõõmustada. On olnud ka hetki, kui on olnud raskem. Kogu see kogemus on midagi, mida südames hoida," ütles tennisist.

Kontaveit kerkis eelmise aasta suvel naiste tennise maailma edetabelis teisele reale, kuid tema eesmärk suure slämmi turniiril karikat tõsta jäi kättesaamatuks. "Tean, et andsin endast kõik ja nii palju, kui suutsin. Kahjuks see selg selline oli, sai kõvasti ka rapsitud enne, kui ta lõpuks järele andis. Ma ei ole selline inimene, kes väga kahetseb asju. Tean, et andsin endast kõik ja läks nagu läks. Parem on keskenduda positiivsetele asjadele, mida ma saavutasin, kui sellele mõelda, mis tegemata jäi. Nii võib igasuguseid asju endale välja mõelda, mida kõike ei saavutanud," sõnas Kontaveit, kes ütles, et soovib nüüd rahulikku ja rutiinsemat elu elada.

Anett Kontaveit Autor/allikas: Della Reikop/ERR

Teisipäeval teatas Kontaveit, et peab 11. novembril Tondiraba jäähallis tuneeslanna Ons Jabeuri vastu lahkumismängu. Jabeur on eestlanna lähedane sõber ning jõudis äsja lõppenud Wimbledoni slämmiturniiril üksikmängus finaali.

"Kindlasti pean enne seda [reketi taas kätte võtma], et Ons Jabeuriga võistelda. Selleks pean kindlasti hakkama korralikult trenni tegema, üritan praegu füüsilist vormi korras hoida, et siis uuesti trenni tegemine ei oleks šokk kehale. Aga selleks pean korralikult valmistuma tükk aega enne, et suudaksin temaga sammu pidada," ütles Kontaveit.