Kontaveit: keha andis päris kõvasti tunda

"Vastane erines väga palju eelmisest. Ta pallid lendasid natuke teistsuguse kiirusega. Ma ei tulnud kohanemisega piisavalt kiiresti toime," kommenteeris Kontaveit matšijärgsel pressikonverentsil.

"Kindlasti ei ole rahul sellega, kuidas mängisin. Väga palju vigu ja tegelikult ei leidnudki oma mängu lõpuni üles. Vastane mängis väga hästi, tõi väga palju palle tagasi. Praegu sellise vigastusega kaks päeva järjest mängida on... keha andis päris kõvasti tunda."

Kontaveidil oli pressikonverentsil kohati ka päris raske küsimustele vastata, sest karjääri viimane üksikmäng profina on kindlasti äärmiselt eriline hetk.

"See on väga hea küsimus, kuidas end tunned. Palju emotsioone on, natuke kurbust, natuke rõõmu. Kõike," sõnas eestlanna pisaratega võideldes.

Kontaveit võistleb Wimbledonis veel ka segapaarismängus.