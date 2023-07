Kontaveit: tahan lihtsalt hetkes olla ja turniirile keskenduda

Seljavigastuse tõttu karjääri lõpetav Anett Kontaveit ütles väljaandele The Athletic, et kuigi tema ümber on karjääri viimasel turniiril mitmeid segavaid faktoreid, keskendub ta vaid järgmisele mängule.

27-aastane Kontaveit rääkis voogedastuskeskkonna Netflixi sarjast "Break Point", mille kaamerad on teda Wimbledoni turniiri vältel jälitanud. "Nad on mind umbes nädala filminud. See on tegelikult täitsa hea olnud, nad on väga toredad. Ma vaevu märkan neid," sõnas eestlanna.

"Seda on hea vaadata, kui olen karjääri lõpetanud. Praegu proovin turniirile keskenduda ja ei mõtle sellele, mida tunnen, kui olen selle lõpetanud. Ma ei taha liiga kiirelt edasi liikuda. Tahan lihtsalt selles hetkes olla ja turniirile keskenduda," sõnas endine maailma teine reket.

Kontaveit pidi enda karjääri viimast turniiri alustama juba esmaspäeval, kuid vihmaste olude tõttu lükkus tema esimene mäng kahel päeval edasi. Ta sai lõpuks kolmapäeval väljakule ning alistas itaallanna Lucrezia Stefanini (WTA 111.) 6:4, 6:4.

Raske seljavigastuse tõttu karjääri lõpetav tennisist ütles, et pidi ka selles mängus valuvaigistit kasutama. "Selg hakkab umbes tunni ja 45 minuti peal valutama ja siis läheb spasmi ning läheb aina hullemaks. See ei ole midagi, mis mind matši algusest häirib, aga kui see häirima hakkab, segab see liikumist," selgitas Kontaveit, lisades, et vigastus häirib teda ka igapäevaelus.

Kui tema esimene mäng tänavusel Wimbledoni turniiril toimus väiksemal kuuendal väljakul, siis tema neljapäevane kohtumine tšehhitari Marie Bouzkovaga (WTA 33.) liigutati 18. väljakule, mis on keskväljaku kõrval ja märksa suurem.

"Ma ei ootanudki, et mängiksin keskväljakul või mingil suurel väljakul. See on korraldajate otsus ja mina ei saa seda muuta. Ma ei tunne mingit pettumust, esimese mängu võitsin. Hetkel ei ole mul ühtki negatiivset emotsiooni," sõnas Kontaveit.