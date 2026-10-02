Paalberg lõpetas vigastuspausi ja sai esindusmeeskonnas kirja väravasöödu

Šveitsi kõrgliiga kolmas meeskond mängis korraliku koosseisuga, sest üheksa meest algkoosseisust said väljakule ka viimases koondiseakna eelses liigakohtumises Zürichi vastu, vahendab Soccernet.ee.

23. minutil läks eestlase koduklubi Thierno Ballo väravast juhtima, tabamuses oli osaline ka algkoosseisu kuulunud Paalberg, kelle vasaku jala löök sahistas avavärava autori Breumi rikošetist kolmandat Sioni võrku. Avapoolaja lõpus suurendas edu veelgi Joao Ferreira, mille ülesehituses lõi Paalberg samuti kaasa. Vigastuspausi lõpetanud Paalberg tegi sõprusmängus kaasa avapoolaja ja lõpetas tööpäeva 4:1 eduseisus. Teisel poolajal sai Ballo kirja veel ühe värava ja vormistas Saint-Etienne'ile 5:1 võidu.

Tänavu talvel Pärnu Vaprusest Saint-Etienne'i siirdunud Paalberg pidi aasta esimeses pooles ravima ülekoormusest tingitud põlvevigastust ega saanud uut koduklubi eelmise hooaja mängudes aidata.

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