Kontaveit peab novembris Tallinnas lahkumismängu

Eelmise aasta suvel maailma teiseks reketiks tõusnud Kontaveit ütles teisipäeval pressikonverentsil, et tahtis enda viimase mängu siiski kodupubliku ees pidada.

"Mul on lihtsalt väga hea meel, et saan veel kodupubliku ees viimast korda mängida ja veel ühe korra mängida tennist, mida ma nii kaua olen mänginud, tegelenud ja armastanud. Mul on ootus, et see üritus saab olema üks vahva õhtu," ütles Kontaveit ERR-ile.

Tuneeslanna Ons Jabeur on eestlanna lähedane sõber ning jõudis äsja lõppenud Wimbledoni slämmiturniiril üksikmängus finaali. "Ta oli kõige esimene mängija, kelle peale ma mõtlesin, kui sellisest üritusest üldse juttu oli. Ta oli kõige esimene valik ja õnneks suhtus ta ise ka sellesse positiivselt," sõnas Kontaveit, kes kinnitas, et novembris toimuv lahkumismäng jääb tema karjääri viimaseks.

Lisaks lahkumismängule annab Kontaveit Tondiraba jäähallis 45 minuti pikkuse intervjuu, üritusel esineb ka tennisisti lemmikbänd Smilers.