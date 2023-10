Kontaveit reedesest mängust: ootan taas väljakule astumist

"Mul on väga hea meel siin olla. Olen muidugi väga võistlusjanuline inimene ja ootan iga matši; ootan, et saaksin taas väljakule astuda ning võistluslikku tennist mängida. See on au," rääkis Kontaveit turniirieelsel üritusel kolmapäeval.

Kontaveit alustab 110 000 dollari suuruse auhinnafondiga Luxembourg Ladies Tennis Mastersi nime kandvat turniiri reedel, kui kohtub olümpiavõitja Monica Puigiga.

Kontaveit ja Puig on varasemalt kohtunud kolmel korral. Esimeses omavahelises mõõduvõtus jäi peale Puig, kuid kahes järgmises võidutses eestlanna.

Edu korral kohtub Kontaveit poolfinaalis tšehhitari Lucie Šafarova või prantslanna Pauline Parmentier'ga. Lisaks eelmainitutele osalevad Luksemburgi turniiril veel ka belglanna Kim Clijsters, sakslanna Andrea Petkovic, slovakitar Daniela Hantutšova ja kodupubliku toetust nautiv Mandy Minella.