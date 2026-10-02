Neli väravat viisid Tammeka karikavõistlustel veerandfinaali

Tammeka alistas kodusel Tamme staadionil Viimsi JK 4:1. Tammeka kapten Oliver Kangaslahti viis omad 15. minutil juhtima. Kümme minutit hiljem suurendas kodumeeskonna edu Moussa Sambe, kes lõi oma teise värava 51. minutil. Neljanda värava eest kandis 90+3. minutil hoolt Thomas Lisboa. Viimsi ainsa värava lõi 61. minutil Roden Vahe.

Kaheksa parema hulka on praeguseks jõudnud veel Narva Trans, Nõmme United ja FC Elva. Laupäeval selguvad järgmised kaks veerandfinalisti paaridest FC Kuressaare - Saku Sporting ja FC Tallinn - Harju JK Laagri.