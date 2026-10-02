Anikina jõudis Hong Kongis turniiri poolfinaali

Turniiril kolmandana asetatud Anikina oli enne saanud kolm kindlat võitu Aasia mängijate üle. Vaid Ma Ruoxi (Hiina) suutis Anikina vastu saada viis geimi, kas ülejäänud vastast aga null ja ühe geimi. Paarismängus langesid Anikina ja Maiulodi Lei (Hiina) välja teises ringis, vahendab Tennisnet.ee.

Maailma juunioride edetabelisse sai Anikina 100 punkti, aga tema edetabeli punktisumma sellega ei muutu, sest noorte edetabelis arvestatakse jooksva 12 kuu kuut paremat tulemust ja Anikinal on need kõik 100-punktilised. Küll aga tähendas 100 punkti lisandumine, et mullu novembris teenitud sama arv punkte tal maha ei lähe, vaid uus tulemus tuleb asemele.

Anikina on J200 ehk varasemal 2. kategooria turniiril kolm korda jõudnud poolfinaali, eelmistel puhkudel tänavu mais Rumeenias ja augustis Saksamaal. Lisaks on Anikinal samaväärsena kirjas üks J300 veerandfinaal ja kolm J100 võitu. Koos paarismänguga on Anikinal edetabelis 697,5 punkti, millega ta on maailma juunioride edetabelis 118. kohal, aga 2012. aastal sündinutest parim. Esialgu sõltub Anikina uus edetabelikoht vaid sellest, kuidas muutuvad teiste mängijate punktid, küll peaks aga 1. jaanuaril Anikina tõusma esisajasse, sest temast eespool on praegu 39 neidu, kes on sündinud 2008. aastal. Nemad enam siis juunioride klassi ei kuulu.