Kontaveit võttis pika ootuse järel Wimbledoni avaringis võidu

Kontaveidi ja läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud Stefanini mäng oli esialgselt kavas juba esmaspäeval, aga vihma tõttu pääsesid nad väljakule alles kolmapäeval ja sedagi planeeritust poolteist tundi hiljem, sest vihma taas sadas. Kontaveit alustas kohe servimurdega ja juhtis 2:0 ja 3:1, seisul 3:2 eestlanna servil hakkas aga jälle sadama.

Pärast tunniajast pausi pääsesid mängijad tagasi väljakule, Kontaveit läks 4:2 juhtima, aga Stefanini viigistas 4:4-le ja siis peatati mäng järjekordse vihmahoo tõttu pooleks tunniks. Mängu jätkudes murdis Kontaveit taas Stefanini servi ja vormistas neljandal settpallil avasetivõidu.

Teises setis jõudis taas Kontaveit esimesena murdeni, juhtides 3:1 ja 4:2, aga jälle jõudis Stefanini 4:4 viigiseisuni. Viimases kahes geimis loovutas aga eestlanna vaid ühe punkti, võites täpselt poolteist tundi kestnud matši 6:4, 6:4.

Kontaveit servis kaks ässa ja tegi neli topeltviga, Stefanini sai kirja ühe ässa ja kolm topeltviga. Äralöökidest võitis Kontaveit 30 ja Stefanini vaid 11 punkti, samas tegi eestlanna 31 ja itaallanna vaid 11 lihtviga. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 73 ja Kontaveit 11.

Kontaveit realiseeris kaheksast murdevõimalusest neli ja päästis ise seitsmest murdepallist viis.

Teises ringis läheb Kontaveit vastamisi 32. asetatud tšehhitari Marie Bouzkovaga (WTA 32.), kes alistas esmaspäeva õhtul avaringis samuti valikvõistlused läbinud šveitslanna Simona Walterti (WTA 115.) 6:1, 6:4.

Millal Kontaveidi ja Bouzkova matš toimub, pole veel teada, sest alustuseks on Wimbledonis vaja kõik esimese ringi mängud ära pidada.

OTSEBLOGI:

Enne mängu:

27-aastane Kontaveit ja 25-aastane Stefanini pole varem omavahel mänginud.

Stefanini sai kvalifikatsiooni ostustavas matšis üle kolme tunni kestnud kohtumises 6:2, 6:7 (3), 7:6 (9) jagu hiljuti pikalt vigastuspausilt naasnud Taiwani tennisistist Su-Wei Hsiehist (WTA 954). See on alles teine kord, kui Stefanini on slämmiturniiril põhitabelisse pääsenud, esimest korda läbis ta edukalt kvalifikatsiooni tänavustel Austraalia lahtistel, kus jõudis lõpuks teise ringi.

Võidu korral läheks Kontaveit teises ringis vastamisi 32. asetatud tšehhitari Marie Bouzkovaga (WTA 32.), kes alistas esmaspäeva õhtul avaringis samuti valikvõistlused läbinud šveitslanna Simona Walterti (WTA 115.) 6:1, 6:4.

Eesti tenniseliidu peasekretäri Allar Hindi sõnul on Kontaveit soosiku rollis. "Pigem on Anett mängus soosik, kuid teistpidi on Stefanini kvalifikatsioonist tulnud mängija, kes on kolm mängu alla saanud. See kindlasti tasakaalustab seda. Midagi lihtsat ei tule," hindas Hint eelmisel nädalal intervjuus ERR-ile.

Kontaveit teatas 20. juunil, et tõmbab seljavigastuse tõttu sportlaskarjäärile joone alla ja astub viimast korda võistlustulle Wimbledoni suure slämmi turniiril.

"See on minu jaoks ääretult emotsionaalne otsus, sest armastan tennist. Armastan seda mängu, mis on seni olnud minu elu keskmik, kirg ja eesmärk saavutada maksimaalselt häid tulemusi. Iga professionaalne mängija teab, kui raske on tennises tippu jõuda ja veelgi raskem seal püsida. Iga tiitlivõidu nimel tuleb pingutada mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt," selgitas Kontaveit lõpetamisotsust.